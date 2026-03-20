أهدرت جميع ركلات الجزاء، رغم أن حارس المرمى الألماني لم يتصد لأي كرة! دراما حول فريق مدرب بوروسيا دورتموند السابق في الدوري الأوروبي

وقال تولبرغ بعد المباراة في مقابلة مع قناة TV2 الدنماركية بخيبة أمل: "بعض اللاعبين لم يرغبوا في التسديد، لذا تولى آخرون المسؤولية. التسديدات لم تكن جيدة، لكن هذا هو الحال. ليس ذنبهم أننا خرجنا من البطولة. وأنا أفضل الخروج بهذه الطريقة على الخروج بعد الأداء الذي قدمناه في أول 50 دقيقة. كان هناك فارق واضح في المستوى".

على الرغم من الخروج المرير، كان تولبرغ في مزاج مرح. "سألت دنكان (مساعد المدرب راسموسن؛ ملاحظة المحرر): 'لماذا بحق الجحيم تدربنا على ركلات الترجيح؟' لم يبدو الأمر كذلك حقًا."

كان ميدتيلاند قد أنهى مرحلة المجموعات في الدوري الأوروبي في المركز الثالث بفارق كبير، ومع ذلك دخل المباراة كفريق أقل حظاً أمام نادي الدوري الإنجليزي الممتاز، الذي أنفق أكثر من 300 مليون يورو على الانتقالات خلال الشتاء والصيف الماضيين - مقابل إيرادات تجاوزت 200 مليون يورو بقليل. أرقام لا يمكن للدنماركيين سوى أن يحلموا بها.

في الدوري، يشارك ميدتيلاند - على عكس نادي كوبنهاغن الذي يمر بأزمة - في مرحلة التصفيات. لكن في الجولة الافتتاحية نهاية الأسبوع، خسر صاحب المركز الثاني 0-1 أمام نادي نوردسيلاند، مما جعل الفارق بينه وبين المتصدر آرهوس جي إف خمس نقاط.