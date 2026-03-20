في ركلات الترجيح ضد نوتنغهام فورست، حقق لاعبو فريق ميدتيلاند، الذي يدربه مايك تولبرغ، إنجازًا مريرًا بعدم تسجيل أي هدف من محاولاتهم الثلاث.
أهدرت جميع ركلات الجزاء، رغم أن حارس المرمى الألماني لم يتصد لأي كرة! دراما حول فريق مدرب بوروسيا دورتموند السابق في الدوري الأوروبي
من الغريب: لم يضطر حارس مرمى نوتنغهام، ستيفان أورتيغا، للتدخل في أي من ركلات الجزاء الثلاث. فقد سدد كل من غو-سونغ تشو وأرال سيمسير الكرة لتصطدم بالقائم الأيسر. وعندما كانت النتيجة 0-3، خذلته أعصابه أيضًا، فانزلق بقدمه الثابتة وأرسل الكرة فوق المرمى وهو يسقط على ظهره. وبذلك حُسمت النتيجة بعد ثلاث جولات.
كان ميدتيلاند قد فاز في مباراة الذهاب الأسبوع الماضي بنتيجة 1-0، لكن يبدو أن الضغط كان كبيراً للغاية أمام الجماهير المحلية. تقدم نوتنغهام بنتيجة 2-1 بعد 90 دقيقة، ولم يحدث أي شيء في الوقت الإضافي.
- AFP
يقول تولبرغ مازحاً: "لماذا بحق الجحيم تدربنا على ركلات الجزاء؟"
وقال تولبرغ بعد المباراة في مقابلة مع قناة TV2 الدنماركية بخيبة أمل: "بعض اللاعبين لم يرغبوا في التسديد، لذا تولى آخرون المسؤولية. التسديدات لم تكن جيدة، لكن هذا هو الحال. ليس ذنبهم أننا خرجنا من البطولة. وأنا أفضل الخروج بهذه الطريقة على الخروج بعد الأداء الذي قدمناه في أول 50 دقيقة. كان هناك فارق واضح في المستوى".
على الرغم من الخروج المرير، كان تولبرغ في مزاج مرح. "سألت دنكان (مساعد المدرب راسموسن؛ ملاحظة المحرر): 'لماذا بحق الجحيم تدربنا على ركلات الترجيح؟' لم يبدو الأمر كذلك حقًا."
كان ميدتيلاند قد أنهى مرحلة المجموعات في الدوري الأوروبي في المركز الثالث بفارق كبير، ومع ذلك دخل المباراة كفريق أقل حظاً أمام نادي الدوري الإنجليزي الممتاز، الذي أنفق أكثر من 300 مليون يورو على الانتقالات خلال الشتاء والصيف الماضيين - مقابل إيرادات تجاوزت 200 مليون يورو بقليل. أرقام لا يمكن للدنماركيين سوى أن يحلموا بها.
في الدوري، يشارك ميدتيلاند - على عكس نادي كوبنهاغن الذي يمر بأزمة - في مرحلة التصفيات. لكن في الجولة الافتتاحية نهاية الأسبوع، خسر صاحب المركز الثاني 0-1 أمام نادي نوردسيلاند، مما جعل الفارق بينه وبين المتصدر آرهوس جي إف خمس نقاط.
قضى تولبرغ ست سنوات مع بوروسيا دورتموند - وأورتيغا غاب مجدداً عن تشكيلة المنتخب الألماني
يشغل تولبرغ منصب مدرب ميدتيلاند منذ سبتمبر من العام الماضي، بعد أن عمل سابقًا لمدة ست سنوات في أكاديمية بوروسيا دورتموند. وفي مطلع عام 2025، تولى اللاعب البالغ من العمر 40 عامًا منصب المدرب المؤقت لثلاث مباريات، وقاد بوروسيا دورتموند إلى تحقيق فوزين وتعادل واحد. وخلفه نيكو كوفاتش.
ينتظر أورتيغا ونوتنغهام الآن في ربع النهائي فريق بورتو، الذي أقصى فريق شتوتغارت في دور الـ16. وكان اللاعب البالغ من العمر 33 عامًا قد انتقل في الشتاء من مانشستر سيتي إلى النادي العريق - أيضًا للحفاظ على فرصته في الترشح لكأس العالم. لكن اللاعب السابق في فريق بيليفيلد غاب عن تشكيلة المدرب الوطني جوليان ناجلسمان في مارس. وكانت آخر مشاركة له مع منتخب ألمانيا في ربع نهائي دوري الأمم قبل حوالي عام، لكنه لم يشارك في المباراة.
مايك تولبرغ: المحطات والإحصائيات كمدرب
المحطة الفترة المباريات متوسط النقاط BVB II 2019 إلى 2020 25 1,36 BVB U19 دوري الشباب 2020 إلى 2024 31 1,55 BVB تحت 19 سنة 2020 إلى 2025 103 2,44 BVB (مدرب مؤقت) 2025 (22 يناير إلى 2 فبراير) 3 2,33 بوروسيا دورتموند تحت 19 سنة 2025 (3 فبراير إلى 30 يونيو) 11 1,73 BVB II 2025 (من 5 مايو إلى 1 سبتمبر) 8 1,00 FC Midtjylland 2025 حتى اليوم 30 2,00