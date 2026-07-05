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علي رفعت

أهداف هالاند سرقت جائزته.. نيلاند واجه البرازيل منفردًا ولولا فضحية الدوري الإنجليزي لكان في مكانة مختلفة!

فقرات ومقالات
أوريان نيلاند
البرازيل ضد النرويج
البرازيل
النرويج
كأس العالم
إرلينج هالاند
أليسون بيكر

الجندي المجهول في فوز النرويج

حققت النرويج إعجازًا كرويًا غير مسبوق بإقصاء المنتخب البرازيلي من الدور ثمن النهائي لكأس العالم 2026، بعد الفوز عليه بهدفين نظيفين في اللقاء الذي أقيم بمدينة نيوجيرسي الأمريكية وسط صدمة وذهول كبيرين.

واجه السيليساو تنظيمًا نرويجيًا حديديًا عجز مدربه كارلو أنشيلوتي عن فكه طوال الـ 90 دقيقة، لتكتب السامبا خروجًا مهينًا ومبكرًا يطيح بأحلام نجومها، بينما طار رفاق إيرلينج هالاند إلى ربع النهائي لكتابة التاريخ المونديالي الجديد بحروف من ذهب خالص.


  • جدار أوسلو العازل.. نيلاند يتحدى عمالقة أوروبا

    رغم أن الأضواء اتجهت بالكامل صوب الهداف التاريخي للنرويج، إلا أن الحقيقة الرقمية داخل المستطيل الأخضر تؤكد أن الحارس المخضرم أوريان نيلاند واجه الهجوم البرازيلي منفردًا.

    نيلاند قدم مباراة عمره في مواجهته الدولية رقم 75 بعد أن وقف سدًا منيعًا أمام طوفان هجمات فينيسيوس جونيور وإندريك وريان.

    تصديات نيلاند لم تكن عادية، بل بدأت بإحباط ركلة جزاء مبكرة من برونو جيماريش في أول 13 دقيقة كانت كفيلة بتدمير معنويات النرويج، تلاها بثلاث إنقاذات هامة من داخل منطقة الصندوق منها الكرة الأصعب في آخر 10 دقائق عندما منع كرة شاردة من إندريك سكون مرماه.

    هذا التألق الاستثنائي يمحو سنوات من سوء الطالع الذي رافق مسيرة نيلاند وتحديدًا منذ اللقطة الجدلية الشهيرة في الدوري الإنجليزي عام 2020. 

    حينها كان يحرس مرمى أستون فيلا أمام شيفيلد يونايتد وتراجع بالكرة إلى داخل شباكه متجاوزًا خط المرمى بكامل جسده. 

    ورغم وضوح اللقطة للجميع تعطلت تقنية خط المرمى ولم يحتسب الحكم الهدف لتنتهي المباراة بالتعادل السلبي. 

    هذه اللقطة ورغم إنقاذها لفريقه من الهبوط جعلت الكثيرين يشككون في قدراته الفنية ليتعاقد النادي لاحقًا مع الحارس الأرجنتيني إيميليانو مارتينيز ويرحل نيلاند ليبحث عن إثبات ذاته بعيدًا عن الأضواء.

    رغم هذا يأتي ذلك الأداء الأسطوري ليثبت أن الحارس يستحق التواجد في أندية النخبة الأوروبية وفريق أكبر بكثير من إشبيلية الإسباني، حيث أثبت قفازه أنه في مستوى حراس الفئة الأولى عالميًا.


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  • ضحية البرازيل.. إنصاف أليسون بيكر

    على الجانب الآخر، لا يمكن بأي حال من الأحوال إلقاء اللوم أو تقليل الاحترام من حارس البرازيل أليسون بيكر.

    الأرقام تنصف أليسون الذي قدم مباراة جيدة جدًا وتصدى لثلاث كرات خطيرة وحقق نسبة نجاح كاملة في الخروج من مرماه مرتين لإبعاد الخطر عن دفاعه المهتز، ولعل أبرز اللقطات كانت كرة أوديجارد الشاردة التي أخر بالتصدي لها تقدم النرويج.

    ظل أليسون صامدًا يحمي العرين البرازيلي ويؤخر الهزيمة لأطول فترة ممكنة، والمشكلة لم تكن في أليسون بل في الدفاع الكارثي الذي تركه وحيدًا أمام الماكينة النرويجية، حيث استقبل هدفين من كرتين لا يسأل عنهما تكتيكيًا.

    ورغم هذا التألق النسبي، إلا أن المقارنة الحتمية في ليلة الملحمة أثبتت أن نيلاند تفوق بوضوح بفضل تصديه لضربة الجزاء ومنعه أهدافًا محققة أكثر، ليقول لسان حال اللقاء: عذرًا أليسون فنيلاند هو أحق بمكانتك ونجوميتك الليلة.


  • سطو مسلح.. أهداف هالاند تسرق النجومية

    السيناريو الأكثر إثارة تمثل في نجاح إيرلينج هالاند في سرقة جائزة لاعب المباراة من حارسه الأمين.

    نيلاند كان الأحق بالجائزة عطفًا على صموده الأسطوري وتصديه لضربة الجزاء وانفرادات البرازيل، وحتى مع تسجيل هالاند للهدف الأول من رأسية متقنة في الدقيقة 74 ظل نيلاند الأقرب للتتويج باللقب الفردي. 

    لكن المهاجم القاتل قرر في الدقيقة 84 إطلاق رصاصة الرحمة بتسديدة يسارية سكنت شباك أليسون، ليحسم هالاند ثنائيته التاريخية ويخطف نجومية اللقاء جماهيريًا وإعلاميًا.


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    بيت القصيد

    الإعجاز التكتيكي الذي حققته النرويج لا يمكن اختزاله فقط في أهداف الماكينة هالاند، بل إن الأساس المتين صُنع بقفاز الحارس أوريان نيلاند الذي واجه البرازيل بمفرده لدقائق طويلة وحمى أحلام بلاده في وقت مبكر.

    الخروج البرازيلي الصادم يفتح الباب لثورة تصحيح شاملة في السامبا، بينما يثبت نيلاند للجميع أن النجومية لا تُقاس بأسماء الأندية الكبرى، بل بوقفة الأبطال في الليالي المونديالية الحاسمة.


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