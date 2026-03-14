أنطونيو كونتي يؤكد عزمه على البقاء في نابولي بعد انتهاء الموسم الحالي، على الرغم من الأداء المخيب للآمال في الدوري الإيطالي ودوري أبطال أوروبا
نابولي يواجه موسمًا صعبًا
تخضع نتائج نابولي لمراقبة دقيقة، حيث يحتل الفريق حالياً المركز الثالث في الدوري الإيطالي، متأخراً بفارق كبير عن المتصدر إنتر. كما شهد الموسم خروج الفريق من دوري أبطال أوروبا في مرحلة المجموعات، مما أثر سلباً على زخمه. وعلى الرغم من هذه الانتكاسات، تشير تصريحات كونتي إلى أن الإدارة لا تزال متماسكة، وتفضل الاستقرار على إجراء تغيير آخر في الجهاز الفني، في الوقت الذي تتطلع فيه إلى فترة الانتقالات الصيفية لتعويض النواقص في التشكيلة وتقليص الفارق مع المتصدر.
إدارة التشكيلة والاستقرار التكتيكي
ذكّر كونتي المراقبين بأنه انضم إلى النادي برؤية بعيدة المدى وليس من أجل حل سريع. وعلى الرغم من ضغوط الموسم الصعب الذي أعقب شائعات رحيله الصيف الماضي، لا يزال المدرب ثابتًا على قناعاته. وقال كونتي لـDAZN: «عندما وصلت إلى نابولي، وقعت عقدًا لمدة ثلاث سنوات. وفي كل عام، كما حدث العام الماضي، كنا نجتمع مع الرئيس لإجراء تقييمات... الجميع يعلم جيداً أنني مرتاح جداً في نابولي، وأشعر بالراحة. في الوقت نفسه، من الصواب إجراء تقييمات ونرى ما إذا كان من الصواب المضي قدماً. من جانبي، هناك استعداد تام ورغبة قصوى لمواصلة الرحلة."
بعد توليه مسؤولية تدريب نابولي في صيف عام 2024 وقيادته للفريق نحو الفوز بلقب الدوري الإيطالي للمرة الرابعة الموسم الماضي، يدرك كونتي أهمية إنهاء الموسم بقوة، حيث سلط الضوء على مخاطر جدول المباريات المزدحم.
وأوضح قائلاً: "لنفترض أن اللاعبين الذين غابوا لفترة طويلة جداً يتعافون. عليك أن تفهم كيف وفي أي حالة سيعودون، وعليّ أن أكون جيداً في إدارة الدقائق". وفيما يتعلق بالتغييرات التكتيكية، أضاف: "سيتعين علينا انتظار تعافي جيوفاني دي لورينزو للتفكير في العودة إلى نظام الدفاع الرباعي... قد يكون تغيير هذا النظام ضاراً وخطيراً بالنسبة لنا".
التطلع إلى المرحلة الأخيرة
يركز كونتي على إنهاء الموسم بقوة لضمان عدم خسارة نابولي فرصة المشاركة في المسابقات الأوروبية. ومن خلال إعلانه عن "رغبته القصوى" في الاستمرار، حاول إسكات الشائعات وتوضيح الموقف قبل المباريات العشر الأخيرة. ويشير تأكيده على إجراء تقييمات "هادئة" إلى علاقة مهنية مع الإدارة، بهدف تجنب الخلافات العلنية التي شهدتها مناصبه السابقة.
