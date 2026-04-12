أنطونيو كونتي ينتقد وسائل الإعلام لـ«تحريف» تصريحاته بشأن منصب مدرب المنتخب الإيطالي

سارع كونتي إلى نفي الشائعات التي تشير إلى أنه يسعى بنشاط للعودة الفورية إلى تدريب المنتخب الإيطالي. وفي أعقاب استقالة جينارو جاتوزو، الذي تنحى عن منصبه بعد فشل إيطاليا في التأهل لكأس العالم 2026، تصدر اسم كونتي قائمة المرشحين لتولي منصب المدير الفني الجديد، بل إنه اعترف بأنه يشعر «بالإطراء» إزاء هذه التكهنات. ومع ذلك، لم يتأثر المدرب البالغ من العمر 56 عاماً بتفسير تصريحاته الأخيرة، وأوضح بشكل لا لبس فيه أنه لا يبحث حالياً عن مخرج من منصبه.