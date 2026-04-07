أنطونيو كونتي متاح لتولي منصب مدرب المنتخب الإيطالي، لكن رئيس نادي نابولي يرى أن المدرب السابق لتشيلسي وتوتنهام "أذكى" من أن يتولى تدريب منتخب "غير منظم تمامًا"

أصبح المنصب شاغراً مؤخراً عقب رحيل جينارو غاتوزو، الذي استقال بعد هزيمة المنتخب الإيطالي في نهائي الملحق المؤهل لكأس العالم أمام البوسنة والهرسك. وأثارت الدعوات إلى إجراء إصلاح شامل للهيئة الإدارية لكرة القدم الإيطالية مطالبات بتعيين شخصية قوية لتولي هذا المنصب الحساس، حيث يُعتبر كونتي المرشح الأبرز.

قضى كونتي عامين على رأس المنتخب الوطني، حيث تولى المنصب في عام 2014 عقب رحيله عن يوفنتوس. أشرف على 25 مباراة مع الأزوري، وفاز في 14 منها وخسر خمس، لكن فترة توليه المنصب انتهت عقب هزيمة المنتخب في ربع نهائي يورو 2016 أمام ألمانيا بركلات الترجيح. ومنذ ذلك الحين، تولى تدريب تشيلسي، حيث فاز بدوري الدرجة الأولى الإنجليزي، ثم إنتر، حيث فاز بلقب الدوري الإيطالي، ثم توتنهام، قبل أن يقود نابولي للفوز بلقب الدوري الإيطالي الموسم الماضي.