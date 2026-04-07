أنطونيو كونتي متاح لتولي منصب مدرب المنتخب الإيطالي، لكن رئيس نادي نابولي يرى أن المدرب السابق لتشيلسي وتوتنهام "أذكى" من أن يتولى تدريب منتخب "غير منظم تمامًا"
ترددت أنباء عن عودة كونتي إلى المنتخب الإيطالي
أصبح المنصب شاغراً مؤخراً عقب رحيل جينارو غاتوزو، الذي استقال بعد هزيمة المنتخب الإيطالي في نهائي الملحق المؤهل لكأس العالم أمام البوسنة والهرسك. وأثارت الدعوات إلى إجراء إصلاح شامل للهيئة الإدارية لكرة القدم الإيطالية مطالبات بتعيين شخصية قوية لتولي هذا المنصب الحساس، حيث يُعتبر كونتي المرشح الأبرز.
قضى كونتي عامين على رأس المنتخب الوطني، حيث تولى المنصب في عام 2014 عقب رحيله عن يوفنتوس. أشرف على 25 مباراة مع الأزوري، وفاز في 14 منها وخسر خمس، لكن فترة توليه المنصب انتهت عقب هزيمة المنتخب في ربع نهائي يورو 2016 أمام ألمانيا بركلات الترجيح. ومنذ ذلك الحين، تولى تدريب تشيلسي، حيث فاز بدوري الدرجة الأولى الإنجليزي، ثم إنتر، حيث فاز بلقب الدوري الإيطالي، ثم توتنهام، قبل أن يقود نابولي للفوز بلقب الدوري الإيطالي الموسم الماضي.
دي لورينتيس مستعد للتخلي عن المدرب
في حديثه إلى موقع CalcioNapoli24، تطرق دي لورينتيس إلى الشائعات التي تربط كونتي بمنصب المدير الفني الشاغر للمنتخب الإيطالي، مؤكداً أن نابولي مستعد للسماح لمدربه بتولي هذا المنصب المرموق، شريطة أن يتلقى عرضاً مباشراً.
ومع ذلك، أعرب عن شكوكه الشديدة بشأن استئناف الاتحاد. "كونتي مدربًا جديدًا للمنتخب الوطني؟ إذا طلب مني أنطونيو ذلك، أعتقد أنني سأوافق، لكنه ذكي جدًا، وطالما لا يوجد محاور جاد، ولم يكن هناك أحد حتى الآن، أعتقد أنه سيتوقف عن تخيل نفسه على رأس شيء غير منظم تمامًا"، أوضح.
غياب إيطاليا عن كأس العالم للمرة الثالثة على التوالي
وصلت الضغوط على الاتحاد الإيطالي لكرة القدم (FIGC) إلى نقطة الانهيار في أعقاب الهزيمة أمام البوسنة والهرسك. عانى المنتخب الإيطالي من حملة تصفيات كارثية بدأت تحت قيادة لوتشيانو سباليتي قبل أن يتم تعيين غاتوزو في محاولة متأخرة لإنقاذ آمالهم في كأس العالم. تولى غاتوزو المسؤولية في ثماني مباريات إجمالاً وقاد المنتخب الإيطالي إلى ستة انتصارات، لكن الهزائم أمام النرويج - في المباراة الأخيرة من مرحلة التصفيات - والبوسنة والهرسك ألقت بظلالها على فترة توليه المسؤولية.
هذه الخيبة التاريخية تعني أن إيطاليا قد غابت الآن عن أكبر بطولة رياضية في 2018 و2022 و2026، مما يسلط الضوء على الفوضى الهيكلية التي أدت إلى استقالة رئيس الاتحاد الإيطالي لكرة القدم غابرييل غرافينا، تلاه رئيس الوفد جيانلويجي بوفون.
المطالبات بالإصلاح الهيكلي
دعا رئيس النادي إلى إجراء تغييرات جذرية في إدارة كرة القدم الإيطالية. وأيد ترشيح جيوفاني مالاغو - الرئيس الحالي للجنة الأولمبية الوطنية الإيطالية (CONI) - لقيادة الاتحاد، واصفاً إياه بالشخص المثالي لتولي منصب المفوض ثم الرئاسة في نهاية المطاف. علاوة على ذلك، انتقد دي لورينتيس التوازن الحالي للسلطة، مشيراً إلى أن أندية الدوري الإيطالي (الدوري الأول) تُعامل بشكل غير عادل على الرغم من مساهماتها المالية الضخمة.
وقال: "كرة القدم الإيطالية هي الدوري الإيطالي الذي يُعتبر بمثابة سندريلا، فهو لا يمثل سوى 18% من الاتحاد، في حين أن الهواة واللاعبين يمثلون الأغلبية. وهذا أمر سخيف بالنظر إلى أن الاتحاد ما كان ليوجد لولا الدوري الإيطالي، وبالنظر إلى أننا نموله بمبلغ لا يقل عن 130 مليون يورو سنوياً".