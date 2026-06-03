أنطونيو كونتي إلى النصر .. مقارنته بسيموني إنزاجي "ظالمة" لكنه لن يحقق "الهدف الأسمى" لرفاق كريستيانو رونالدو!

بقدر ما أدخل المدرب البرتغالي جورج جيسوس الأفراح إلى نادي النصر، بإعادته لمنصة التتويج بدوري روشن السعودي بعد غياب سنوات، بقدر ما زاد صعوبة مهمة البحث عن بديل له!

البرتغالي رفض محاولات مسؤولي العالمي لتجديد عقده بعد نهاية الموسم المنقضي (2025-26)، مكتفيًا بموسم وحيد، على أمل أن يتولى مهمة تدريب منتخب خلال الفترة المقبلة، آماله منعقدة على البرتغال بعد نهاية كأس العالم 2026.

أما النصر فيخوض رحلة البحث عن بديل قادر على مواصلة ما زرعه البرتغالي المخضرم في الفريق، حيث أعاد له استقراره الفني وهيبته داخل الملعب ووحدة لاعبيه بعد سنوات من المعاناة من المشكلات في غرف خلع الملابس.

لكن يبدو أن شركة النادي العاصمي قد استقرت بنسبة 60% بالفعل على خلفية جيسوس، حيث وضعت أعينها على الإيطالي أنطونيو كونتي..