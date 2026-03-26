أنطوان غريزمان لا يتناسب مع أورلاندو سيتي إس سي على أرض الملعب - لكن الفريق لا يزال بحاجة إليه

لطالما كان قائد المنتخب الفرنسي السابق وأسطورة أتلتيكو مدريد مولعاً بالرياضات الأمريكية. والانتقال إلى أورلاندو سيتي ليس خياراً مناسباً، لكن هذا الانتقال لا يتعلق بكرة القدم.

أطلق أنطوان غريزمان على ذلك اسم «القرار». وإذا كان هذا العنوان يبدو مألوفًا لمحبي كرة السلة الأمريكية، فهذا أمر طبيعي. كان ذلك في عام 2018، وكانت التكهنات حول مستقبل غريزمان مع أتلتيكو مدريد في أوجها. وباعتباره أحد أفضل لاعبي خط الوسط المهاجمين في عالم كرة القدم آنذاك - بعد فوزه مؤخرًا بدوري أوروبا - كان بإمكانه، نظريًّا، اختيار النادي الذي يريده.

غريزمان، الذي لطالما كان محبًا للدراما، أعلن عن خطوته التالية في مقطع فيديو مدته 45 دقيقة، كان نسخة طبق الأصل من برنامج ليبرون جيمس الشهير على قناة ESPN الذي أعلن فيه انتقاله إلى ميامي عام 2010.


غادر ليبرون. لكن غريزمان بقي. إن استغراقه 45 دقيقة للقيام بذلك، بعد أشهر من التكهنات، لم يكسبه أي مشجعين جدد في مدريد. لكن ذلك كان أمراً متعمداً. كان اسم البرنامج والموسيقى الدرامية والأجواء العامة نسخة طبق الأصل من البرنامج الذي قدمه جيمس قبل ثماني سنوات.

كان هذا الفشل الذريع رمزاً للطريقة التي يعشق بها جريزمان الرياضة الأمريكية. في بعض الأحيان، يبدو أن الفرنسي يحب كرة السلة أكثر من كرة القدم. إنه، في الواقع، مهووس بالأمريكيين ولم يخف رغبته في الانتقال إلى دوري MLS. وفي وقت سابق من هذا الأسبوع، أصبح الأمر رسمياً. وقع جريزمان عقداً مع أورلاندو سيتي يبدأ سريانه في نهاية الموسم. سيحصل أسطورة المنتخب الفرنسي على الانتقال الأمريكي الذي كان يتمنى تحقيقه.

من الناحية النظرية، لا يبدو هذا الانتقال منطقيًا تمامًا. ففريق أورلاندو سيتي يعاني من صعوبات. ولا توجد بنية تنظيمية قوية هنا. لكن هذا لا يهم حقًا. فهذه ليست شراكة رياضية، بل شراكة بين المشاهير. كان بإمكان جريزمان أن ينتهي به المطاف في أي مكان في دوري MLS، وأورلاندو كان بحاجة إلى دفعة قوية. وحتى لو لم يكن هناك طريق واضح للفوز بمباريات كرة القدم هنا، فإن كلا الطرفين سيستفيدان من هذه الصفقة.

    ما يقدمه جريزمان

    أول ما يجب الاعتراف به هو أنه لاعب كرة قدم رائع لا يزال لديه ما يقدمه. لم يعد لاعباً أساسياً في تشكيلة «الروجيبلانكوس»، لكن إحصائياته لا تزال تبعث على التفاؤل. فقد ساهم في تسجيل 17 هدفاً في جميع المسابقات رغم مشاركته أساسياً في 18 مباراة فقط. بالنسبة لدييغو سيميوني، فهو لاعب أساسي في المباريات الحاسمة، لكنه ربما يكون أفضل بديل في الدوري الإسباني في غير ذلك من المباريات.

    لقد أظهر، في كثير من الأحيان، أنه لا يزال قادراً على الصمود أمام بعض أفضل اللاعبين في العالم. كان رائعاً في الفوز الساحق 5-2 على توتنهام في دوري أبطال أوروبا في وقت سابق من هذا الشهر، حيث قاد الهجوم واستغل سلسلة لا تنتهي من الأخطاء التي ارتكبها فريق توتنهام. كما أبهر الجميع في المباريات ضد برشلونة وريال مدريد وفرانكفورت.

    علاوة على ذلك، فهو قائد حقيقي وأسطورة في النادي. لم تعد ساقاه تسمحان له بتحمل آلاف الدقائق، وقد اعتزل اللعب مع المنتخب الفرنسي. لكنه لا يزال مساهماً رئيسياً في نادٍ من النخبة، والذي يُرجح فوزه بكأس الملك، ويمكنه أن يصل إلى مراحل متقدمة في دوري أبطال أوروبا بعد أن تأهل بسهولة إلى دور الثمانية. من الصعب أن نطلب منه أكثر من ذلك.

    صورة من الماضي

    ومع ذلك، فإن جريزمان يكسر القاعدة السائدة بالنسبة للاعبين المعينين الذين انتقلوا مؤخرًا إلى دوري MLS. ففي السنوات الأخيرة، ابتعدت الفرق عن المهاجمين ذوي الرواتب المرتفعة الذين يرغبون في الانتقال إلى الولايات المتحدة في المراحل الأخيرة من مسيرتهم الكروية. وأصبح هؤلاء النجوم الآن أصغر سنًا وأكثر فاعلية، وعادةً ما يتم جلبهم من دوريات أخرى. يعد أندرس دراير من سان دييغو وسام سوريدج من ناشفيل إس سي مثالين بارزين على هذه الفلسفة - لاعبان مؤثران لا ينتميان إلى الطبقة العليا في كرة القدم الأوروبية، إما في طريقهما إلى ذروة مسيرتهما أو في منتصفها.

    بالتأكيد، هناك بعض الاستثناءات - ليونيل ميسي على رأسهم. لكن الأندية الذكية تميل إلى إنفاق أموالها الضخمة على لاعبين يضمنون تحسين أداء الفريق بأكمله، ولا يحتاجون إلى حماية أرجلهم. ماركو رويس، على سبيل المثال، كافح ليحدث تأثيرًا مع لوس أنجلوس غالاكسي.

    صحيح أن سون هيونغ مين وتوماس مولر قد استقروا، لكنهما يتناسبان تكتيكيًا بشكل مثالي مع أنظمة لعب عالية المستوى بالفعل. إلى جانب ذلك، كلاهما رياضيان من النخبة، إما صغار السن أو فعالان بما يكفي لتقديم دفعة إضافية. وينطبق الأمر نفسه على تيمو فيرنر، الذي كان في الواقع بحاجة إلى مكان يلعب فيه كرة القدم بعد عامين من الغياب.

    أورلاندو سيتي - وافتقار إلى الرؤية

    في غريزمان، لدينا لاعب كرة قدم يعكس روح الأيام الخوالي لدوري MLS. غريزمان أقرب إلى ستيفن جيرارد أو فرانك لامبارد أو أندريا بيرلو منه إلى فيرنر. وقد اعترف في الماضي بأنه يمكنه الانتقال إلى أي مكان تقريبًا في الولايات المتحدة. ورغم أن لوس أنجلوس إف سي (LAFC) وإنتر ميامي كانا مهتمين، حسبما ورد، بالتعاقد معه - قبل أن تعوقهما قيود سقف الرواتب - إلا أن ذلك لا يبدو أنه قد ثنيه عن عزمه.

    بالنسبة لأورلاندو، يعد هذا التعاقد مثيرًا للفضول. فقد عانى فريق "الليونز" من بداية موسم سيئة للغاية. فقد أقالوا مدربهم منذ فترة طويلة أوسكار باريجا بعد ثلاث مباريات فقط من بداية الموسم. كما فقدوا أفضل لاعب لديهم، أليكس فريمان، في صفقة لفتت الأنظار إلى فياريال في نهاية يناير. وفي الجوانب الأخرى، لا يوجد الكثير مما يدعو للتفاؤل. فكل من مارتن أوجيدا وماركو باساليتش لاعبان مخصصان فعالان، لكن لا أحد منهما نجم حقيقي في الدوري. قائمة اللاعبين من حولهما مليئة بالثغرات. في الواقع، لا يبدو أن أورلاندو يحتاج فقط إلى لاعب واحد ليصبح فريقاً ممتازاً.

    بدون جريزمان، هذا فريق في منتصف الجدول السفلي في المؤتمر الشرقي، ومن المتوقع أن يواجه معركة شاقة للوصول إلى التصفيات. وما الذي يضيفه جريزمان هنا بالضبط من منظور كروي؟ سيصبح بالتأكيد لاعباً من الطراز الأول في الدوري الأمريكي لكرة القدم. وإذا تمت صفقة انتقاله في وقت قريب بعد انتهاء الموسم الأوروبي، فمن المحتمل أن يتم إدراجه في مباراة كل النجوم. سيكون من الرائع أن يساهم في تسجيل عشرة أهداف. لكن بالنسبة لأورلاندو، لا توجد ضمانات بأنه سيجعل الفريق أفضل بشكل ملحوظ.

    على غرار التعاقدات "الكبيرة" السابقة التي أبرمتها أورلاندو

    وقد مرّ فريق «الليونز» بهذه التجربة من قبل. فالتاريخ الحديث للنادي مع اللاعبين المتميزين (DP) يتسم بإنفاق مبالغ طائلة على الأسماء الكبيرة — دون إيلاء اهتمام كبير لما إذا كان ذلك سيؤدي إلى تحسين أداء الفريق أم لا. كان كاكا صفقة ضخمة عند انضمامه للنادي في عام 2015. كان أول لاعب محترف في تاريخ النادي، وصرح بأنه لطالما أراد اللعب في الولايات المتحدة. خلال ثلاثة مواسم كاملة في الدوري الأمريكي لكرة القدم، لم يسجل كاكا أكثر من تسعة أهداف، ولم يتأهل أورلاندو إلى التصفيات.

    وصل ناني بعد عام من رحيل كاكا. كان أقل شهرة، لكن، على الأرجح، مع بقاء القليل من قدراته الكروية، أضاف القليل إلى الفريق. خسر أورلاندو في نهائي بطولة MLS is Back. وصلوا إلى التصفيات في موسميه الثاني والثالث. كان أفضل هدافيهم في عام 2019. لكنه لم يكن أبداً صفقة مؤثرة حقاً بالطريقة التي استخدمتها بها الأندية الأخرى.

    في الواقع، كان أورلاندو أكثر فاعلية بكثير عندما كان يتعامل بذكاء مع أمواله. كان فاكوندو توريس هو النموذج المثالي. كان التعاقد معه في عام 2022 قراراً ذكياً، وقاد "الأسود" للفوز بكأس الولايات المتحدة المفتوحة في موسمه الأول قبل أن يتم بيعه إلى بالميراس مقابل عائد جيد بعد عامين.

    هل هذا مهم حقًا؟

    إذن، يبدو أن جريزمان يمثل نوعًا من العودة إلى الأيام الخوالي. ومع ذلك، هناك شعور بأن كل هذا لا يهم حقًا. من المفترض أن تكون صفقات التعاقد مع اللاعبين المتميزين (DP) ذكية، لكن هذه الصفقة تخرق الأعراف.

    لكن من يهتم؟ كلا الطرفين بحاجة إلى شيء من هذه الصفقة، وكلاهما سيحصل عليه. لقد أقال فريق ليونز مدربه وفقد أفضل لاعبيه. ويحتاج مشجعوه إلى شيء يثير حماسهم. فما رأيكم في أحد أفضل اللاعبين في الذاكرة الحديثة ليحقق ذلك؟ سيأخذ جريزمان هذا الأمر على محمل الجد، وحتى لو لم يكن التعاقد معه يضمن الفوز بكأس MLS هذا العام، فإنه سيبيع المزيد من القمصان على المدى القريب.

    وبالنسبة لغريزمان، فإن الأمر سهل. لطالما أراد العيش هنا - ومع استبعاد ميامي ولوس أنجلوس ونيويورك من الخيارات، بدا هذا الخيار الأكثر ملاءمة له. هناك فريق في الدوري الأمريكي للمحترفين (NBA) في أورلاندو (ولا يهم حقاً أنه ليس جيداً جداً). ولا يحتاج غريزمان إلى الذهاب بعيداً لمشاهدة مباراة كرة قدم أمريكية.

    من المحتمل أن تتسلل أورلاندو إلى التصفيات إذا أعطاها جريزمان دفعة. ربما يمكن لبعض الحيل المتعلقة بسقف الرواتب والطاقة المحيطة بتوقيعه أن تقنع الإدارة بالاستثمار في العام المقبل (قد يمتد عقده لمدة تصل إلى ثلاثة مواسم إذا اختار خياراً في عام 2028).

    والأهم من ذلك، أن غريزمان يحصل على الانتقال إلى أمريكا الذي كان متوقعاً منذ البداية.