أنطوان جريزمان يتحدث عن فشل انتقاله إلى أورلاندو سيتي، حيث يشرح نجم أتلتيكو مدريد سبب رفضه الانتقال إلى الدوري الأمريكي لكرة القدم
جريزمان يوضح مستقبله القريب
لم يكن اهتمام أورلاندو سيتي بالفائز بكأس العالم سراً، حيث ورد أن المدير الرياضي ريكاردو موريرا سافر إلى إسبانيا عدة مرات للتفاوض بشأن صفقة محتملة. ومع ذلك، سارع المدير الرياضي لأتلتيكو، ماتيو أليماني، إلى نفي هذه التكهنات، مؤكداً أن جريزمان لا يزال ملتزماً بالنادي الذي يرتبط به بعقد حتى يونيو 2027.
وفي تصريح له بعد فوز أتلتيكو مدريد 5-2 على توتنهام هوتسبير في دوري أبطال أوروبا - وهي المباراة التي سجل فيها هدفًا وقدم تمريرة حاسمة - أوضح جريزمان أن مستقبله القريب يكمن في العاصمة الإسبانية وليس في فلوريدا، مؤكدًا أنه لا يزال ملتزمًا بشدة بمشروع دييغو سيميوني.
وقال جريزمان في مقابلة مع قناة Movistar TV: "أنا سعيد جدًا هنا، وأستمتع بوقتي كثيرًا. ما أفعله على أرض الملعب يتحدث عن نفسه. سنرى، لكن الفكرة هي البقاء حتى النهاية، وبعد ذلك يمكن للآخرين التحدث".
السعي وراء الألقاب في إسبانيا
يبدو أن الدافع الرئيسي لقرار جريزمان هو السعي وراء لقب كبير، وتحديداً كأس الملك، حيث من المقرر أن يواجه أتلتيكو مدريد ريال سوسيداد في النهائي يوم 18 أبريل. مع إغلاق فترة الانتقالات الرئيسية في الدوري الأمريكي لكرة القدم (MLS) في 26 مارس، لا ينوي الفرنسي فرض انتقال في منتصف الموسم.
وأضاف عن سعيه للفوز بلقب: "هذا هو حلمي وهدفي، آمل أن أحقق شيئًا كبيرًا". بينما يتعين على أورلاندو سيتي، الذي يمتلك "حقوق الاكتشاف" الخاصة به - وهي طريقة تستخدمها دوري كرة القدم الأمريكية لمنح فريق واحد الأولوية عند التفاوض على انتقال لاعب غير منتسب للدوري - الانتظار حتى 13 يوليو على الأقل لإحياء سعيه.
فرصة أورلاندو سيتي الضائعة
الرفض هو حبة مريرة لأورلاندو سيتي، الذي يمتلك حالياً أسوأ سجل في دوري MLS بأكمله بثلاث هزائم، وثلاثة أهداف فقط وسجل 11 هدفاً. كان النادي يأمل أن يوفر جريزمان القوة النجمية اللازمة للتنافس مع منافسين مثل إنتر ميامي. في غضون ذلك، لا يزال سيميوني سعيداً: "أنا سعيد جداً بالطريقة التي يطبق بها أنطوان نفسه. إنه يدرك مدى أهميته لتاريخ أتلتيكو مدريد".
الاتجاه المتزايد لـ MLS
على الرغم من أن جريزمان اختار البقاء في الوقت الحالي، إلا أنه لا يزال جزءًا من اتجاه النجوم الكبار الذين من المتوقع أن يسعوا إلى مستقبل في الدوري الأمريكي لكرة القدم (MLS) بعد انتقال ليونيل ميسي. لم يخف جريزمان أبدًا إعجابه بالثقافة الأمريكية، مما يشير إلى أن الانتقال مسألة "متى" وليس "إذا". في الوقت الحالي، لا يزال تركيزه منصبًا على مدريد والسعي وراء المزيد من اللحظات التاريخية في القميص الأحمر والأبيض الشهير.
