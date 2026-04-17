أنشيلوتي ليس سعيدًا: دوري الأبطال؟ أهداف كثيرة تعني أخطاء كثيرة!

هناك فجوة شاسعة بين دوري أبطال أوروبا والدوري الإيطالي من وجهة نظر مدرب البرازيل: "الفرق الأساسي يتعلق بالإيقاع، ليس فقط الإيقاع التنافسي للركض، بل الإيقاع الذهني، والمشاركة المستمرة، والكثافة التي ليست مجرد مصطلح فارغ ولا يمكن استخدامها فقط في بعض مراحل المباراة. كرة القدم الإيطالية فقدت هذا بالذات. ثم فقد الصلابة الدفاعية، فنحن بالفعل نفتقر إلى المواهب في مناطق أخرى من الملعب، لكن السيطرة المفرطة على الجانب التكتيكي شوهت خصائصنا، تلك التي بنينا عليها تاريخنا منذ الأزل".

وأردف: "لم يعد كبار اللاعبين الأجانب يأتون إلى إيطاليا، فقد تشكل سوق أكثر جاذبية في الخارج، بين حقوق البث التلفزيوني الضخمة والمستثمرين الأقوياء. لذلك لم يعد في الدوري الإيطالي نجوم من الطراز العالمي مثل فالكاو، ومارادونا، وبلاتيني، وكرول، ورومنيجي، ورونالدو، ورونالدينيو، وجميع الآخرين من حقبة بعيدة. من يتعلم الشباب الإيطاليون؟".

وختم: "فيما يتعلق بكرة القدم الإيطالية، إما أن نستعيد المدافعين، أو بالأحرى العقلية الدفاعية التي ضمنت لنا الانتصارات على مستوى الأندية والمنتخب الوطني، وإما أن نستمر في المعاناة، لأن كرة القدم تعني تسجيل هدف أكثر من الآخرين، ولكنها تعني أيضًا عدم استقبال هدف. هذه ليست مجرد مزحة".



