أنشيلوتي ليس سعيدًا: دوري الأبطال؟ أهداف كثيرة تعني أخطاء كثيرة!

كارلو أنشيلوتي
البرازيل
دوري أبطال أوروبا
إيطاليا

مدرب منتخب البرازيل يتحدث عن مشاكل كرة القدم الإيطالية

كارلو أنشيلوتي، مدرب منتخب البرازيل، يتحدث في مقابلة مع صحيفة «إيل جورنالي» عن كرة القدم من جميع الجوانب. وفيما يلي أبرز ما جاء في المقابلة.

"دوري أبطال أوروبا؟ شاهدت مباريات شهدت العديد من الأهداف، فقد قدمت مباريات أتلتيكو مدريد وبرشلونة وبايرن ميونيخ وريال مدريد لحظات مثيرة للمشجعين. لكن كثرة الأهداف تعني أيضًا كثرة الأخطاء، سواء من حراس المرمى أو المدافعين. ما يُعرف بالضغط العالي، أي المواجهة الفردية بين اللاعبين، ينطوي على مخاطر مستمرة، وبالتالي يتغير النتيجة من لحظة إلى أخرى. كما يجب أن يكون بناء الهجمات من الخلف مثاليًا، وإلا فإنك تدفع ثمن أدنى تشتت للانتباه على الفور".


  • الدفاع هو الحل

    هناك فجوة شاسعة بين دوري أبطال أوروبا والدوري الإيطالي من وجهة نظر مدرب البرازيل: "الفرق الأساسي يتعلق بالإيقاع، ليس فقط الإيقاع التنافسي للركض، بل الإيقاع الذهني، والمشاركة المستمرة، والكثافة التي ليست مجرد مصطلح فارغ ولا يمكن استخدامها فقط في بعض مراحل المباراة. كرة القدم الإيطالية فقدت هذا بالذات. ثم فقد الصلابة الدفاعية، فنحن بالفعل نفتقر إلى المواهب في مناطق أخرى من الملعب، لكن السيطرة المفرطة على الجانب التكتيكي شوهت خصائصنا، تلك التي بنينا عليها تاريخنا منذ الأزل".

    وأردف: "لم يعد كبار اللاعبين الأجانب يأتون إلى إيطاليا، فقد تشكل سوق أكثر جاذبية في الخارج، بين حقوق البث التلفزيوني الضخمة والمستثمرين الأقوياء. لذلك لم يعد في الدوري الإيطالي نجوم من الطراز العالمي مثل فالكاو، ومارادونا، وبلاتيني، وكرول، ورومنيجي، ورونالدو، ورونالدينيو، وجميع الآخرين من حقبة بعيدة. من يتعلم الشباب الإيطاليون؟".

    وختم: "فيما يتعلق بكرة القدم الإيطالية، إما أن نستعيد المدافعين، أو بالأحرى العقلية الدفاعية التي ضمنت لنا الانتصارات على مستوى الأندية والمنتخب الوطني، وإما أن نستمر في المعاناة، لأن كرة القدم تعني تسجيل هدف أكثر من الآخرين، ولكنها تعني أيضًا عدم استقبال هدف. هذه ليست مجرد مزحة".


