"أنشيلوتي الأفضل وقراره سيكون في مصلحة الفريق".. كاسيميرو: يمكن لنيمار لعب كأس العالم كبديل!

أدت الإصابات المتكررة إلى منع نيمار من المشاركة مع المنتخب الوطني منذ عام 2023، أي قبل وقت طويل من تولي كارلو أنشيلوتي منصب مدرب "السيليساو". على الرغم من غيابه المستمر عن الاستدعاءات بسبب مشاكل اللياقة البدنية، لم يستبعد أنشيلوتي ضم اللاعب البالغ من العمر 34 عامًا إلى تشكيلة الفريق للمنافسة الصيفية. من غير المرجح أن يتم اختيار المهاجم ضمن التشكيلة الأساسية بسبب غيابه الطويل، لكن لاعب الوسط كاسيميرو، أحد كبار اللاعبين في الفريق، أصر على أن زميله لا يحتاج إلى أن يكون نجم العرض.

قال كاسيميرو لشبكةESPN: "في رأيي، لم يواجه نيمار هذا النوع من المشاكل أبدًا. بل إنه يتمتع بالعمر والخبرة اللازمين ليكون أحد قادة المنتخب الوطني". "ولم يهتم أبدًا بهذا الأمر في المنتخب الوطني. كان يقول دائمًا: 'أعطوني الكرة، لنستمتع ونلعب كرة القدم. وهذا أنا يا رجل. أريد أن أستمتع على أرض الملعب، أريد أن أستمتع بوقتي على أرض الملعب". وقد أظهر نيمار ذلك دائمًا.

"لم يكن لدى نيمار أبدًا رغبة في أن يكون صارمًا. لطالما كان نيمار شخصًا يريد الاستمتاع على الملعب. وأعتقد أنه إذا تحدثت معه، في رأيي، عن رغبته في اللعب في كأس العالم، واقترحت عليه، إذا اقترح أنشيلوتي [دورًا على مقاعد البدلاء]، أعتقد أنه سيرغب في الذهاب إلى المنتخب الوطني، لأنه يريد [اللعب في كأس العالم]. ثم يصل إلى هناك ويظهر ذلك على الملعب ويظهره في التدريبات."