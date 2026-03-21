أندي كارول يبدأ مسيرته بفوز! نجم ليفربول السابق يحقق أول فوز له كمدرب بعد أن عينه كي إس آي لتولي منصب المدير الفني لفريق داجنهام آند ريدبريدج
كارول يبدأ بفوز
أدار كارول أول مباراة له مع داجنهام يوم السبت، بعد أن تولى منصب المدير الفني المؤقت عقب إقالة لي برادبري. وكان كارول، الذي انضم إلى النادي بموجب عقد مدته ثلاث سنوات الصيف الماضي، قد تولى المنصب المؤقت بعد أسابيع قليلة من الإعلان عن انضمام كي إس آي كمستثمر جديد في النادي. سجل كارول سبعة أهداف في 13 مباراة مع النادي وهو في سن 37 عامًا، لكنه لم يشارك في أي مباراة منذ ديسمبر بسبب الإصابة، وأصبح الآن مدربًا للفريق.
انضمت عائلة كارول، الذي خضع لعملية جراحية في يناير بسبب كسر في القدم وتلف في الأربطة، إليه بعد المباراة. جاء هدف الفوز عن طريق جورج مارش، الذي تمكن من التسجيل مباشرة من ركلة ركنية في مشاهد مثيرة في ملعب لندن بورو أوف باركنغ آند داجينهام.
المهاجم السابق «كان متوتراً للغاية» قبل ظهوره الأول
لعب كارول على أعلى المستويات، حيث مثل إنجلترا في بطولة يورو 2012، كما لعب مع ليفربول ونيوكاسل في الدوري الإنجليزي الممتاز، لكن المهاجم الضخم يعترف بأنه كان متوتراً للغاية قبل انطلاق المباراة.
وقال: "بصراحة، قبل المباراة، كنت متوتراً للغاية وشعرت ببعض الضغط. لكن طوال المباراة، كان الشعور رائعاً، ورؤية اللاعبين يبذلون قصارى جهدهم.
"لم يكن لدينا سوى يومين للعمل على بعض الأمور، لكنهم التزموا بخطة اللعب. إنه شعور رائع حقاً عندما تعمل بجد في المكتب، وفي غرف التدريب، ثم تخرج وترى ما يفعلونه هناك. إنه أمر رائع.
"لا أعرف حتى كيف انتهى بي الأمر في هذا المنصب، لكنني سأفعل أي شيء من أجل هذا النادي في نهاية المطاف.
"أنا جزء منه الآن. سواء كنت لاعباً، أو مدرباً، أو مالكاً، أو أجمع القمامة، أو أي شيء آخر، سأفعله من أجل هذا النادي. هذا شيء سأفعله إلى الأبد الآن."
آمال KSI الكبيرة
يهدف KSI إلى تكرار نجاحه مع فريق ريكسهام في داجنهام، حيث لا يفصل النادي الآن سوى خمس نقاط عن مراكز التصفيات مع بقاء ست مباريات، مما يفتح الباب أمام إمكانية اندفاع متأخر نحو التصفيات.
انتقل KSI من إنتاج مقاطع فيديو على YouTube حول FIFA إلى أن أصبح نجمًا عالميًا، ولا يضع حدودًا لطموحاته في النادي.
وقال عند الإعلان عن استثماره: "أنا متحمس جدًا لبدء هذه الرحلة. ستكون بالتأكيد رحلة مليئة بالتقلبات، لكنني آمل في إعادة داجنهام وريدبريدج إلى أيام المجد. وبمجرد أن نصل إلى تلك النقطة، أريد أن أذهب إلى أبعد من ذلك. الوصول إلى الدوري الإنجليزي الممتاز سيكون حلمًا. وأعتقد أنه أمر ممكن بنسبة 100٪.
"سيستغرق الأمر وقتًا طويلاً، لذا أرجو من مشجعي داجنهام أن يتحلىوا بالصبر. أريدكم أن تعلموا أنني ملتزم تمامًا بضمان أن يصبح داجنهام آند ريدبريدج فريقًا يعرفه الجميع في جميع أنحاء العالم، وسيكون فريقًا مثيرًا للمشاهدة والتشجيع. لقد كنت أشاهد المباريات سراً في المنزل منذ شهور عبر بث يوتيوب، لذا أشعر بسعادة كبيرة لأنني أستطيع أخيراً إظهار دعمي علناً. بالنسبة لأولئك منكم من مشجعي OG (Race to Division One)، ستعلمون أن هذه لحظة إكمال الدائرة بالنسبة لي."
ماذا سيحدث بعد ذلك؟
يواجه داجنهام فريق هامبتون آند ريتشموند بورو في نهاية الأسبوع المقبل، ساعياً إلى مواصلة الزخم الذي حققه بعد أول نتيجة إيجابية له تحت قيادة كارول. ويحتل هامبتون آند ريتشموند المركز الثامن عشر في ترتيب الدوري الوطني الجنوبي، بينما يحتل داجنهام المركز الثاني عشر. ومن المثير للدهشة أن الفارق بينه وبين صاحب المركز الثاني لا يتجاوز تسع نقاط.
