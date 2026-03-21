أندي كارول يبدأ مسيرته بفوز! نجم ليفربول السابق يحقق أول فوز له كمدرب بعد أن عينه كي إس آي لتولي منصب المدير الفني لفريق داجنهام آند ريدبريدج

لعب كارول على أعلى المستويات، حيث مثل إنجلترا في بطولة يورو 2012، كما لعب مع ليفربول ونيوكاسل في الدوري الإنجليزي الممتاز، لكن المهاجم الضخم يعترف بأنه كان متوتراً للغاية قبل انطلاق المباراة.

وقال: "بصراحة، قبل المباراة، كنت متوتراً للغاية وشعرت ببعض الضغط. لكن طوال المباراة، كان الشعور رائعاً، ورؤية اللاعبين يبذلون قصارى جهدهم.

"لم يكن لدينا سوى يومين للعمل على بعض الأمور، لكنهم التزموا بخطة اللعب. إنه شعور رائع حقاً عندما تعمل بجد في المكتب، وفي غرف التدريب، ثم تخرج وترى ما يفعلونه هناك. إنه أمر رائع.

"لا أعرف حتى كيف انتهى بي الأمر في هذا المنصب، لكنني سأفعل أي شيء من أجل هذا النادي في نهاية المطاف.

"أنا جزء منه الآن. سواء كنت لاعباً، أو مدرباً، أو مالكاً، أو أجمع القمامة، أو أي شيء آخر، سأفعله من أجل هذا النادي. هذا شيء سأفعله إلى الأبد الآن."