أندي روبرتسون يقدم آخر المستجدات بشأن مستقبله مع ليفربول ويكشف عن موعد اتخاذ قراره النهائي
قرار يلوح في الأفق بالنسبة لقائد منتخب اسكتلندا
مع اقتراب انتهاء عقده في نهاية الموسم، يسعى الظهير الأيسر البالغ من العمر 32 عامًا إلى توضيح موقفه. وبعد أن تراجع ترتيبه في الترتيب الهرمي للفريق خلف ميلوس كيركيز في ظل النظام التكتيكي الحالي في أنفيلد، يضع روبرتسون المشاركة المنتظمة مع الفريق الأول على رأس أولوياته مع اقتراب مسيرته الكروية من نهايتها.
تجنب عوامل التشتيت على الساحة العالمية
بعد أن فشل انتقاله إلى توتنهام في يناير الماضي، من المتوقع أن يتنافس العديد من الأندية الكبرى في أوروبا والدوري الإنجليزي الممتاز على التعاقد معه. وتعد «الوضوح» أولوية بالنسبة لروبرتسون، الذي يرغب في حسم خطوته التالية قبل أن يقود منتخب بلاده هذا الصيف.
وأكد روبرتسون، وفقاً لما نقلته صحيفة "ديلي ميرور": "هل سأتخذ قراراً قبل كأس العالم؟ نعم، هذا سيحدث بالتأكيد". "بالنسبة لي، سأقرر قبل الصيف، ولطالما كان في ذهني أنني لا أريد أن يظل هذا الأمر معلقاً فوق رأسي. أعتقد أن هذا مهم، ولا أعتقد أن أحداً يريد ذلك، والجميع سيكونون في نفس الموقف".
"إذا انتهى عقدك ووقعت عقداً جديداً، أو أياً كان ما تفعله، فأنت تريد دائماً تسوية الأمر قبل خوض بطولة كبرى. لطالما عملت من أجل ذلك وكنت ثابتاً في موقفي. لم يتبق سوى ثمانية أو تسعة أسابيع، لذا من الآن وحتى النهاية سأجلس مع عائلتي ونرى ما نريد".
الرد على الشائعات المتداولة حول باركهيد
الخيار الأكثر رومانسية على الطاولة هو العودة إلى غلاسكو. وباعتباره مشجعًا لفريق «سلتيك» منذ طفولته، فقد ارتبط اسم روبرتسون منذ فترة طويلة بالانتقال إلى «الهوبس».
"ليس من المناسب الحديث عن (سلتيك)"، اعترف روبرتسون. "من الواضح أنني كنت في سلتيك عندما كنت طفلاً وكان لدي تذكرة موسمية، وهذا ليس سراً. لكنه ليس شيئاً أريد الخوض فيه حقاً.
"الخيارات المتاحة لي في الوقت الحالي ستبقى سرية، وهذا ما كنت أفعله دائماً. يمكن للناس أن يتحدثوا، وقد كان هناك الكثير من الحديث حول وجهتي التالية. لقد رأيت ذلك، لكنني أبتعد عن كل هذا الآن".
نهاية حقبة أسطورية في أنفيلد
وإذا غادر روبرتسون بالفعل، فسيرحل بصفته أسطورة معترف بها في ليفربول. فمنذ انضمامه من هال سيتي قبل تسع سنوات، خاض 372 مباراة وساعد «الريدز» على الفوز بتسعة ألقاب، منها لقب واحد في دوري أبطال أوروبا ولقبان في الدوري الإنجليزي الممتاز.