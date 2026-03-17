أندي روبرتسون يتحدى زملاءه لإثبات أنهم «على مستوى» ليفربول وتخفيف الضغط عن أرني سلوت

استغل روبرتسون مؤتمرًا صحفيًا عقده يوم الثلاثاء للتعليق على الاهتمام الإعلامي المكثف الذي يحظى به الفريق عقب تعادله 1-1 مع توتنهام هوتسبير يوم الأحد. وفي ظل تأخر الريدز 1-0 أمام غالطة سراي في مباراة الذهاب من دور الـ16، أوضح روبرتسون كيف كان رد فعل المدرب الهولندي خلف الكواليس.

وقال للصحفيين: "لا أعتقد أننا واجهنا عقبات حقيقية العام الماضي. سارت الأمور على الأرجح بسلاسة تامة كما يمكن أن تتخيلوا فيما يتعلق بموسمه الأول، وكذلك فيما يتعلق بموسمنا. كان هذا الموسم متقلبًا بعض الشيء، وهذه حقيقة. لكنه حافظ على هدوئه، ومن الواضح أنه يحاول إيجاد حلول أيضًا".