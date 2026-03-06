أندية الدوري الإنجليزي الممتاز في حالة تأهب مع استعداد فيردر بريمن للاستفادة من مهاجمه الشاب في صفقة انتقال صيفية قياسية

يستعد بريمن لرحيل مفاجئ هذا الصيف، حيث برز المدافع البالغ من العمر 18 عامًا كوليبالي كأحد أكثر اللاعبين الدفاعيين الواعدين المطلوبين في أوروبا. حقق المدافع موسمًا مذهلاً في الدوري الألماني، حيث شارك في 21 مباراة وأثبت نفسه كأحد أعمدة خط الدفاع في ويسرستاديون.

وفقًا لصحيفة بيلد، سيطلب النادي الأخضر والأبيض مبلغًا يقارب 42 مليون جنيه إسترليني، وهو رقم من شأنه أن يحطم الرقم القياسي السابق للنادي في الانتقالات. وقد ظل هذا الرقم القياسي قائمًا منذ عام 2009، عندما دفع يوفنتوس 27 مليون يورو لضم صانع الألعاب البرازيلي دييغو. وبما أن عقده - الذي يستمر حتى عام 2029 - لا يتضمن بندًا للفسخ، فإن بريمن في وضع تفاوضي مهيمن.