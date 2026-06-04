أندوني إيراولا: جمهور ليفربول ينتظر "ليالي بينيتيز المجنونة" معه.. وصفقته قد تضر الهلال وباريس

في أروقة العملاق الإنجليزي ليفربول، لا تُقاس قيمة الرجال بالشهادات التي يحملونها؛ بل بقدرتهم على ملامسة روح المدينة، التي ينام أطفالها ويستيقظون على أنغام "لن تسير وحدك أبدًا".

ومع طي صفحة المدير الفني الهولندي أرني سلوت، لم تكن إدارة ليفربول تشتري عقدًا لمدرب جديد؛ بل "أملًا" يداوي جراح المدرج، الذي عانى كثيرًا في موسم 2025-2026.

نعم.. "الريدز" قرر الرهان على الإسباني الشاب أندوني إيراولا، لقيادة مشروع الفريق الأول لكرة القدم المستقبلي؛ مُعيدًا للأذهان تجربة إسبانية سابقة، في تاريخ هذا الكيان الرياضي الكبير.

هذه التجربة تمثّلت في شخصية رافاييل بينيتيز؛ ذلك الإسباني الذي قاد ليفربول لمدة 6 سنوات، من 2004 إلى 2010.

وأصبح إيراولا بذلك، "ثاني إسباني" يتولى القيادة الفنية لفريق ليفربول الأول؛ على أمل أن يُحقق إنجازات أكبر من بينيتيز، رغم أن الأخير أعاد النادي إلى الواجهة الأوروبية من جديد.

ونحن سنستعرض من ناحيتنا، بعض النقاط المهمة؛ وذلك بعد تعاقد نادي ليفربول مع إندوني إيراولا، بشكلٍ رسمي..