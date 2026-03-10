أندريه يكسر صمته بشأن فشل انتقاله إلى ميلان بعد أن ألغى كورينثيانز الصفقة وطالب برسوم انتقال أكبر من النادي الإيطالي

تعرضت صفقة انتقال النجم البرازيلي أندريه إلى ميلان، التي كانت موضع ترقب كبير، لعقبة كبيرة بعد أن قرر نادي كورينثيانز بشكل مفاجئ إلغاء الصفقة. على الرغم من أن الناديين كانا قد توصلا إلى اتفاق على صفقة بقيمة 17 مليون يورو، إلا أن إدارة النادي البرازيلي واجهت ضغوطًا داخلية هائلة للاحتفاظ بأحد أهم لاعبيها. هذا التغيير المفاجئ في الموقف أثار غضب إدارة الروسونيري، التي كانت تعتقد أنها نجحت في إتمام واحدة من أكثر المفاوضات تعقيدًا في فترة الانتقالات.

وكسر صمته بشأن هذه القصة، وحاول اللاعب الشاب، الذي لا يزال متعاقدًا حتى ديسمبر 2029، الحفاظ على موقفه الاحترافي مع الاعتراف بجاذبية النادي الفائز بسبع مرات ببطولة دوري أبطال أوروبا. وتحدث الشاب مباشرة عن مستقبله، قائلاً: "أنا هادئ جدًا. تركيزي منصب بنسبة 100٪ هنا في كورينثيانز. إذا انتقلت إلى ميلان، فسأعيش حلمًا، لكنني أعيشه هنا أيضًا. اللعب لكورينثيانز هو حلم راودني منذ طفولتي، لا سيما كلاعب محترف".