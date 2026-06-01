أندريس إنييستا "المدرب": اختار ناديًا إماراتيًا مغمورًا ولكنه صنع التاريخ.. وطريق تشافي هيرنانديز "غير الناجح" يهدده

لم تكن ملاعب الإمارات العربية المتحدة "غريبة" على سحر أقدامه؛ لكنها تستعد اليوم لاستقبال فلسفته وعقله الكروي الفذ، من مقاعد البدلاء.

الحديث هُنا عن الأسطورة الإسبانية أندريس إنييستا، ابن العملاق الكتالوني برشلونة؛ الذي أصبح مديرًا فنيًا لنادي جلف يونايتد الإماراتي، كـ"أول محطة تدريبية" في مسيرته مع عالم الساحرة المستديرة.

نعم.. إنييستا ليس بغريب عن الكرة الإماراتية؛ حيث ارتدى قميص نادي الإمارات كـ"لاعب" موسم 2023-2024، قبل الاعتزال بشكلٍ رسمي.

وبعد أن استعانت به كـ"لاعب" لعامٍ واحد فقط؛ ها هي الإمارات تريد أن تبدأ ثورة كروية بنكهة كتالونية، مع إنييستا "المدرب".

ونحن سنحاول أن نستعرض من ناحيتنا، خلال السطور القادمة؛ بعض النقاط المهمة بعد تولي الأسطورة الإسبانية، القيادة الفنية لنادي جلف يونايتد..