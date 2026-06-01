أحمد فرهود

أندريس إنييستا "المدرب": اختار ناديًا إماراتيًا مغمورًا ولكنه صنع التاريخ.. وطريق تشافي هيرنانديز "غير الناجح" يهدده

خطوة مفاجئة من أندريس إنييستا..

لم تكن ملاعب الإمارات العربية المتحدة "غريبة" على سحر أقدامه؛ لكنها تستعد اليوم لاستقبال فلسفته وعقله الكروي الفذ، من مقاعد البدلاء.

الحديث هُنا عن الأسطورة الإسبانية أندريس إنييستا، ابن العملاق الكتالوني برشلونة؛ الذي أصبح مديرًا فنيًا لنادي جلف يونايتد الإماراتي، كـ"أول محطة تدريبية" في مسيرته مع عالم الساحرة المستديرة.

نعم.. إنييستا ليس بغريب عن الكرة الإماراتية؛ حيث ارتدى قميص نادي الإمارات كـ"لاعب" موسم 2023-2024، قبل الاعتزال بشكلٍ رسمي.

وبعد أن استعانت به كـ"لاعب" لعامٍ واحد فقط؛ ها هي الإمارات تريد أن تبدأ ثورة كروية بنكهة كتالونية، مع إنييستا "المدرب".

ونحن سنحاول أن نستعرض من ناحيتنا، خلال السطور القادمة؛ بعض النقاط المهمة بعد تولي الأسطورة الإسبانية، القيادة الفنية لنادي جلف يونايتد..

    نبذة سريعة عن نادي جلف يونايتد الإماراتي

    في البداية.. يجب أن نتحدث عن نادي جلف يونايتد الإماراتي؛ الذي أعلن التعاقد مع الأسطورة الإسبانية أندريس إنييستا، لقيادة الفريق الأول لكرة القدم.

    جلف يونايتد هو ملكية مشتركة بين الإمارات وبريطانيا، حيث تأسس عام 2019 كـ"أكاديمية لتطوير المواهب الشابة"؛ قبل أن يُنافس في دوري "الدرجة الثالثة"، موسم 2021-2022.

    ومن أول موسم.. توّج جلف يونايتد بلقب الدوري الإماراتي "الدرجة الثالثة"؛ محققًا إنجاز الصعود، بشكلٍ رسمي.

    وخاض جلف يونايتد منافسات الدوري الإماراتي "الدرجة الثانية"، موسم 2022-2023؛ حيث واصل مفاجآته التاريخية، وذلك بالتتويج باللقب أيضًا.

    وصعد هذا النادي إلى "الدرجة الأولى"؛ حيث يلعب في هذه الفئة منذ موسم 2023-2024، على أمل التأهُل إلى دوري المحترفين الإماراتي، في أقرب وقت.

    ويعتبر جلف يونايتد أول نادٍ إماراتي يحقق إنجاز الصعود المتتالي، من الدرجة الثالثة إلى الأولى؛ كما مثّله بعض اللاعبين المعروفين، كمهاجم سيلتك الاسكتلندي الأسبق جاري هوبر وابن أياكس أمستردام الهولندي وريال مدريد الإسباني مينك بيترز.

    أما الآن.. يُمثّل جلف يونايتد لاعبين من مختلف الجنسيات؛ أبرزهم الحارس الإنجليزي أوسكار كيلي، ابن العملاق المحلي ليفربول.

    لماذا اختار أندريس إنييستا نادي جلف يونايتد الإماراتي؟ّ

    لنتطرق الآن للأسباب التي دفعت الأسطورة الإسبانية أندريس إنييستا، لاختيار نادي جلف يونايتد الإماراتي؛ ليكون "محطته التدريبية الأولى" مع عالم الساحرة المستديرة.

    الأسباب التي قد تكون وراء اختيار إنييستا، لهذا النادي تحديدًا؛ يُمكن تلخيصها في نقطتين، على النحو التالي:

    * أولًا: سياسة جلف يونايتد نفسه.

    * ثانيًا: تعلم إنييستا وإكمال مؤهلاته التدريبية.

    وكما ذكرنا.. جلف يونايتد بدأ كـ"أكاديمية لتطوير المواهب"؛ لذلك هو يعتمد على كثير من اللاعبين الشباب، من مختلف الجنسيات.

    وامتلاك نجوم شباب من جنسيات مختلفة؛ قد يُساعد إنييستا على تنفيذ أفكاره بـ"مرونة كبيرة"، تحضيرًا لما هو قادم في مسيرته التدريبية.

    أيضًا.. تواجد جلف يونايتد في "الدرجة الأولى"؛ يمنح إنييستا فرصة لاستكمال مؤهلاته التدريبية الاحترافية بهدوء، قبل اتخاذ خطوة أكبر في السنوات القادمة.

    أندريس إنييستا يسير على خطى تشافي هيرنانديز "غير الناجح"

    واستكمالًا للنقطة سالفة الذكر؛ يجب الإشارة إلى أن الأسطورة الإسبانية أندريس إنييستا سار على خطى صديقه ومواطنه تشافي هيرنانديز، ابن العملاق الكتالوني برشلونة.

    تشافي وإنييستا صنعا معًا مجد برشلونة، مع كتيبة من الأساطير الأخرى، أمثال الأرجنتيني ليونيل ميسي والإسباني سيرجيو بوسكيتس والبرازيلي داني ألفيش؛ قبل أن يرحل الواحد تلو الآخر، بعد ذلك.

    والمثير في الأمر أن تشافي، رحل عن برشلونة إلى نادي السد القطري؛ حيث مثّله كلاعب أولًا، قبل أن يبدأ مسيرته التدريبية مع نفس الفريق عام 2019.

    واختار تشافي بداية مسيرته التدريبة مع السد؛ وذلك ليمنح نفسه فرصة التعلم بهدوء، قبل اتخاذ خطوة أكبر في مسيرته.

    هذه الخطوة الأكبر جاءت في نوفمبر 2021، عندما لجأ إليه برشلونة لإنقاذه؛ حيث اتضح ما يلي:

    * أولًا: تشافي يتمتع بعين رائعة، في اختيار المواهب.

    * ثانيًا: تشافي يحتاج للتعلم كثيرًا، للنجاح أوروبيًا.

    بمعنى.. تشافي يمتلك أفكارًا جيدة، مع عين رائعة في اختيار المواهب؛ لكن عمله في قطر لم يكن كافيًا لاكتساب خبرة التعامل مع البطولة القارية دوري أبطال أوروبا، وهو ما جعل برشلونة يفشل بشكلٍ كبير للغاية في هذا الجانب.

    وهذا يقودنا للقول إن إنييستا "المدرب"، سيتعلم بالفعل في نادي جلف يونايتد الإماراتي، مثلما فعل صديقه تشافي مع نادي السد؛ لكن مع سؤال مهم للغاية، وهو: "هل سيكون ذلك كافيًا عندما يقرر الذهاب إلى أوروبا؟!".

    أبناء برشلونة.. تشافي وإنييستا عكس العظماء جوارديولا وإنريكي!

    أخيرًا.. لنتذكر معًا أن البعض نصح الأسطورة الإسبانية تشافي هيرنانديز، عندما دخل عالم التدريب؛ أن يبدأ مسيرته مع الفئات السنية للعملاق الكتالوني برشلونة، أو أي من فرق الوسط الأوروبية.

    السبب في ذلك؛ هو التعلم في أوروبا ولكن على مستوى أقل، قبل الإشراف على قيادة أحد الأندية العملاقة.

    واستشهد الكثيرون بما فعله الثنائي الإسباني الكبير لويس إنريكي وبيب جوارديولا؛ حيث دخلا عالم التدريب من بوابة الفريق الثاني للعملاق الكتالوني برشلونة، حيث تعلما الكثير خلال تلك المرحلة.

    بعدها.. اتخذ إنريكي وجوارديولا خطوة أكبر؛ بل أصبحا من أفضل المديرين الفنيين في العالم، حاليًا.

    ويكفي القول إن كل من جوارديولا وإنريكي، توّجا بلقب دوري أبطال أوروبا "3 مرات"؛ مع أفكار رائعة أحدثت ثورة واضحة، في عالم التدريب.

    ولم يسر تشافي على خطى هذا الثنائي؛ بل اختار الطريق الخليجي، قبل العودة إلى أوروبا من بوابة فريق برشلونة الأول لكرة القدم.

    ورغم أن تشافي قاد برشلونة، للتتويج بلقبي الدوري والسوبر الإسبانيين، في الفترة من نوفمبر 2021 إلى يونيو 2024؛ إلا أن فترته لا تعتبر ناجحة بشكلٍ كبير، خاصة مع النكسات الأوروبية كما ذكرنا.

    ويبقى علينا الانتظار الآن؛ لمعرفة هل البداية الخليجية في مسيرة الأسطورة الإسبانية أندريس إنييستا مع عالم التدريب، ستكون مثل تشافي.

    بمعنى.. هل سيتعلم إنييستا بالفعل مع نادي جلف يونايتد الإماراتي، لكنه لن يكون بالشكل الكافي عندما يعود إلى أوروبا، أم سيثبت عكس ذلك.