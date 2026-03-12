Getty Images Sport
أنجي بوستيكوغلو يطلق حكمه على توتنهام "الضائع" تحت قيادة إيغور تودور وسط صراع الهبوط
بدايات تيودور المظلمة في توتنهام
يواجه توتنهام أزمة حقيقية، حيث حذر المدرب السابق بوستيكوغلو من أن الفريق الحالي يبدو "ضائعًا" تحت قيادة المدرب المؤقت تيودور. لم يخسر الفريق 5-2 أمام أتلتيكو مدريد في دوري أبطال أوروبا فحسب، بل إن الفريق الذي يقع شمال لندن يتفوق بفارق نقطة واحدة فقط على منطقة الهبوط في الدوري الإنجليزي الممتاز، مع تبقي تسع مباريات فقط في موسم كئيب.
تودور، الذي تولى زمام الأمور بعد رحيل توماس فرانك، عانى من بداية صعبة، حيث خسر جميع المباريات الأربع التي قادها. دفع افتقار الفريق إلى الهوية بوستيكوجلو إلى التحدث عن الهشاشة النفسية لفريق يبدو أنه في حالة انهيار.
بوستيكوغلو يدق ناقوس الخطر بالنسبة لتوتنهام المتعثر
أعرب بوستيكوغلو، في حديثه إلى TNT Sports، عن ألمه لرؤية فريقه السابق ينهار، مشيرًا إلى أن اللاعبين يفشلون في الوفاء بالمعايير التي وضعوها خلال فترة توليه زمام الأمور.
"يؤلمني رؤية ذلك"، اعترف بوستيكوغلو. "يبدو أن اللاعبين في حالة من الضياع في الوقت الحالي. هناك ضغط واضح عليهم، وهي فترة صعبة للغاية. وقد تجلى ذلك في ما حدث الليلة الماضية - وهو أسوأ سيناريو ممكن ضد فريق مثل أتلتيكو الذي لا يتراجع أبدًا عن مستواه. كانت بداية مروعة بالنسبة لهم.
"لا يمكن لأي شخص أن يقول بموضوعية إن هؤلاء اللاعبين يؤدون بمستوى قدراتهم. يجب أن نحاول تخفيف الضغط عليهم. حتى الليلة الماضية، اعتقدت أنها فرصة رائعة لهم لأنهم قدموا أداءً جيدًا في دوري أبطال أوروبا، وهم في الجانب الجيد من القرعة. أتلتيكو خارج أرضه صعب، لكن لا يزال عليك أن تعيدهم إلى توتنهام.
"أنا متأكد من أنهم تدربوا على هذا الملعب من قبل، لكن عدد المرات التي انزلقوا فيها، أعتقد أن ذلك لا يزال ضغطًا، يأسًا حقيقيًا في كل ما تفعله. عقليًا، أنت يائس وهذا يتجلى جسديًا، في التسرع في الأمور. من الصعب التعليق من الخارج، لكن بالنسبة لي الأمر يتعلق بغرس بعض الثقة: أظهر لهم اللاعبين الذين هم عليه، وليس اللاعبين الذين يمكن أن يكونوا عليه".
تجنب الجانب الخاطئ من التاريخ
مع اقتراب رحلة إلى أنفيلد لمواجهة ليفربول، حث بوستيكوغلو لاعبيه على استعادة الشخصية التي مكنتهم من رفع كأس الدوري الأوروبي قبل عام واحد فقط. وحذر من أن النادي لا يستطيع تحمل "خطوة إلى الوراء" أخرى في الوقت الذي يكافح فيه للحفاظ على مكانه في الدوري الممتاز وسط ضغوط متزايدة على تودور ليحل محله مدرب دائم.
وقال بوستيكوجلو: "لو كنت هناك الآن، هذا ما كنت سأقوله لهم: لا تدخلوا التاريخ بالطريقة الخاطئة الآن". "هناك دافع كبير لكم، لا تكونوا المجموعة التي تتراجع الآن، لأنهم كانوا المجموعة التي حققت النجاح بعد 17 عامًا [بفوزها بدوري أوروبا].
دعوني أخبركم، لكي نفوز بدوري أوروبا العام الماضي، لو لم تكن لدينا الشخصية، لما تمكنا من تحقيق ذلك. كنا تحت الضغط العام الماضي أيضًا، لكنني رأيت مجموعة من اللاعبين يركزون تمامًا على تحقيق شيء مميز. هذا الشيء موجود".
مباريات حاسمة في نهاية الموسم
بعد رحلة إلى ليفربول نهاية هذا الأسبوع، سيواجه توتنهام أتلتيكو مدريد على أرضه في مباراة الإياب من دور الـ16 في دوري أبطال أوروبا. ثم سيخوض ثماني مباريات متبقية في الدوري الإنجليزي الممتاز في محاولة للبقاء في الدرجة الأولى، بما في ذلك مباريات ضد تشيلسي وأستون فيلا ولييدز يونايتد المنافس على الهبوط.
