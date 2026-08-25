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زهيرة عادل

التلميذ لم يصمد كثيرًا .. أنجي بوستيكوجلو يقود النصر لحدث فريد بالدوري السعودي وساديو ماني يشعل غيرة السنغاليين أمام الاتفاق

فقرات ومقالات
الاتفاق ضد النصر
الاتفاق
النصر
دوري روشن السعودي
أنجي بوستيكوجلو
A. Papas
ساديو ماني
عبدالإله العمري

أبرز ملامح ريمونتادا النصر أمام الاتفاق..

المدربون الجدد يحتاجون لوقت للتأقلم؟ .. هذا المبدأ لا يعترف به الأسترالي أنجي بوستيكوجلو، الذي قاد النصر يوم الثلاثاء، في واحدة من أفضل مباريات العالمي في المواسم الأخيرة.


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النصر حقق ريمونتادا تاريخية أمام الاتفاق بثلاثية مقابل هدفين، ضمن الجولة الثالثة من دوري روشن السعودي 2026-27.

العالمي خاض المباراة بعشرة لاعبين منذ الدقيقة 13 من عمر الشوط الأول، على إثر طرد حارسه البرازيلي بينتو بكارت أحمر مباشر، ليشارك الشاب عبدالرحمن العتيبي بدلًا منه بعد سحب لاعب الوسط أنجيلو.

واستقبل العتيبي ثنائية بأقدام لاعبي الاتفاق من تسديدتين من خارج منطقة الجزاء عن طريق أوندري دودا وألفارو ميدران في الدقيقتين 31 و3+45 من عمر الشوط الأول.

أما ريمونتادا النصر فكانت في الربع ساعة الأخيرة عن طريق ساديو ماني "هدفين 74 و90"، وعبدالإله العمري "77".

بهذا الفوز رفع النصر رصيده للنقطة التاسعة في صدارة جدول ترتيب دوري روشن، فيما تجمد رصيد الاتفاق عند النقطة السادسة في المركز السادس.

وللتعمق أكثر في أبرز ملامح ريمونتادا النصر التاريخية أمام الاتفاق، دعونا نستطرد الحديث في السطور التالية..


  • التلميذ لم يصمد أمام أستاذه

    تلك المتعة التي شاهدناها الليلة بين النصر والاتفاق أتت بقيادة إسترالية خالصة، حيث المدربين أنجي بوستيكوجلو وآرثر باباس.

    لكن بخلاف الجنسية المشتركة، فقد كانت مواجهة بين "الأستاذ" بوستيكوجلو و"تلميذ" باباس، حيث سبق للثنائي أن عمل سويًا في نادي يوكوهاما إف مارينوس الياباني بين عامي 2019 و2021.

    هذا التعاون في الماضي كاد يفيد باباس الليلة، حيث تفوق الاتفاق على النصر جماعيًا بشكل واضح، حتى قبل الطرد سواء من ناحية الاستحواذ أو خلق الفرص والخطورة على المرمى.

    لكن ما قضى على كتيبة التلميذ هو "التراخي" والتعامل مع بطل الموسم الماضي بأنه مكسور الجناح في ظل اللعب بعشرة لاعبين فقط، فكانت اللقطات الأبرز لنجم الفريق موسى ديمبيلي وهو يتعامل برعونة مع الفرص التي تتاح له.

    في المقابل، باباس تهمته الوحيدة في الريمونتادا ليس فشله في إدارة عقلية لاعبيه في مثل تلك الأوقات، بل في قراراته الفنية كذلك، خاصةً في الدفع بالثنائي عبدالله مادو وجوردان لارسون بدلًا من مدالله العليان وماتيا جلوشيفيتش.


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  • أنجي بوستيكوجلو .. يدخل تاريخ النصر

    كما انتقدنا "التلميذ" باباس بقراراته في "شوط المدربين"، وانتقدنا في تقرير آخر بوستيكوجلو على إشراكه للقائد كريستيانو رونالدو في اللقاء ثم التأخر في سحبه من الملعب إلى ما بين الشوطين، حان دور الإشادة بصاحب الـ60 عامًا..

    بالنظر للأسماء الخارجة من الملعب كسامو كوستا وكينجسلي جومان، والداخلة لعبدالله الحمدان وسامي النجعي، ربما لم تكن التبديلات منطقية من ناحية الخبرات، لكن بالتركيز على هدف الفوز في الدقيقة 90، فقد تجلى به فكر بوستيكوجلو وتدخلاته لتصحيح الأوضاع داخل المستطيل الأخضر رغم اللعب بعشرة لاعبين، حيث ضغط مشترك بين البديلين عبدالله الحمدان وعبدالله الخيبري على لاعبي الاتفاق، أسفر عن وصول الكرة للبديل الثالث سامي النجعي، الذي أرسل كرة طويلة خلف دفاعات الخصم لزميله ساديو ماني، ليسكن الكرة الشباك بتسديدة متقنة.



    هذا الفكر قاد العالمي لتحقيق ما لم يحققه طوال تاريخه في دوري المحترفين، حيث أول انتصار له خارج أرضه بعد التأخر بهدفين.


  • عبدالإله العمري .. من هنا بدأ النصر

    لن نطيل الحديث هنا، فلا جديد يذكر ولا قديم يعاد، لكن مدافع العالمي يفرض علينا ذكر اسمه، خاصةً عندما يفعل ما لم يقم به قائد بحجم كريستيانو رونالدو..

    في وقت وبخ به رونالدو الحارس الشاب البديل عبدالرحمن العتيبي على استقبال هدفين من تسديدتين من خارج منطقة الجزاء، كان العمري يدعم صاحب الـ18 عامًا، حيث حرص على التوجه له واحتضانه، لحثه على استكمال المباراة بروح عالية، خاصةً وأن الظروف فرضت عليه المشاركة في لقاء صعب بحجم الاتفاق.

    وتكفل العمري بالتصدي لفرصة محققة للنواخذة في الدقيقة 58 وأبعد الكرة وهي بالقرب من خط المرمى، ليجمد النتيجة عند 0-2 للخصم.

    وبعدما أدى مهمته كقائد حقيقي ومدافع صلب، حان دوره لفعل ما لم يتمكن رونالدو أيضًا من فعله، حيث حول عرضية من ضربة ركنية إلى رأسية في الشباك ليعادل النتيجة لتصبح 2-2.



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  • ساديو ماني .. على السنغاليين أن يغاروا من النصر

    دون أي مبالغة، قدم الجناح السنغالي ساديو ماني أفضل مباراة له بقميص النصر منذ التعاقد معه في صيف 2023.

    الجميع يتفق على أن أسد التيرانجا خذل العالمي في الكثير من الأوقات، لكن الأهم أن يصمد وقت الحاجة إليه وعندما يقترب العقد من الانفراط كما حدث الليلة أمام الاتفاق.

    ماني منح الأمل للنصر في بداية الشوط الثاني بقدرة الفريق على الوصول لمرمى الخصم، حيث سجل هدفًا وإن أُلغي بداعي التسلل، لكنه عاد وأحرز ثنائية بعد وصول تمريرتين بينيتين خلف الدفاعات الاتفاقية له، لينهيها في الشباك.



    اللافت في مستوى ساديو ماني الأكثر من رائع الليلة سواء هجوميًا أو دفاعيًا على طرف الملعب أو في الفعالية بالدخول للعمق أن تلك النسخة لم تظهر وقت حاجة منتخب السنغال له في كأس العالم 2026.

    مؤكد أن الجميع السنغالي يتحسر كثيرًا إن شاهد ما قدمه ماني الليلة وقتما احتاجه العالمي، في وقت قدم به أداءً مخيبًا مع بلاده في مونديال أمريكا الشمالية، رغم أنهم اعتادوا منه على أنه الثابت والبقية متغيرون، لكن أزمات الاتحاد السنغالي خارج الملعب تمكنت منه تلك الفترة.


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