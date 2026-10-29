مباراة من زمن "الحواري": أنجي بوستيكوجلو المدرب الصامت ضد الخلود.. وحياة النصر ستكون صعبة بعدك يا جواو فيليكس!

"هل تسمعون عن مباريات الحواري؟!"؛ هناك قد تجدون الكثير من المواهب ذات المهارات الفردية الرائعة، لكن مع قليل من التكتيك.

هذا ما عشناه في الـ90 دقيقة من مباراة عملاق الرياض النصر ضد نادي الخلود؛ وذلك ضمن منافسات الجولة 12 من مسابقة دوري روشن السعودي للمحترفين، للموسم الرياضي الحالي 2026-2027.

في هذه المباراة، شعرنا أن هناك عشوائية تكتيكية كبيرة من الفريقين، في كثير من الدقائق؛ رغم أنها كانت مثيرة للغاية بصفة عامة، وانتهت بفوز النصر (5-3).

النصر سجل خماسيته؛ بواسطة كل من "البرازيلي أنجيلو جابرييل، السنغالي ساديو ماني والأسطورة كريستيانو رونالدو (هاتريك)"، في الدقائق 24 و38 و66 و72 و81.

أما الخلود؛ فأحرز أهدافه الثلاثة عن طريق الكاميروني أنطوان لويك إيسومبا والفرنسي جوليان دومينيجيز "ثنائية"، في الدقائق 16 و45+2 و90+4.

وبهذه النتيجة.. وصل النصر إلى النقطة 28، في "وصافة" دوري روشن السعودي مؤقتًا؛ بينما تجمد الخلود عند النقطة 12، في "المركز العاشر".

ونحن سنحاول أن نستعرض من ناحيتنا، خلال السطور القادمة من تقريرنا؛ أبرز النقاط التي يمكن الوقوف أمامها، بعد فوز النصر على الخلود..