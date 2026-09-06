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Al Nassr vs Al Taawoun: Saudi Pro LeagueGetty Images Sport
زهيرة عادل

شكك في نوايا مسؤولي الكرة السعودية .. تصريحات "مُفبركة" على لسان أنجي بوستيكوجلو تثير الجدل

النصر
أنجي بوستيكوجلو
الاتحاد ضد النصر
الاتحاد
دوري روشن السعودي

ترجمة خاطئة ورطت ناقلي التصريحات..

الهزيمة دائمًا ما تكون فرصة للاصطياد في الماء العكر لأي فريق، وعندما يكون حاله كحال النصر، حيث الأزمات الإدارية والمالية، فالجدل يزداد أكثر حتى وإن كانت هذه الهزيمة هي الأولى له في الموسم الجاري من دوري روشن السعودي 2026-27.

هذا ما حدث للنصر بعد الهزيمة بالأمس أمام الاتحاد، حيث استغل البعض الموقف لتمرير تصريحات "مفبركة" على لسان مدربه الاسترالي أنجي بوستيكوجلو..


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  • السقوط الأول للنصر

    تلقى العالمي أمس السبت، الهزيمة الأولى تحت قيادة أنجي بوستيكوجلو في دوري روشن السعودي أمام الاتحاد بثنائية مقابل هدف وحيد، ضمن الجولة الخامسة.

    المهاجم الشاب جورج إلينيخينا تكفل بتسجيل ثنائية العميد في الدقيقتين 4 و22، فيما أحرز أنجيلو هدف النصر الوحيد في الدقيقة 36 من عمر الشوط الأول.

    وعلى إثر تلك الهزيمة، خسر النصر صدارة جدول ترتيب دوري روشن، حيث تجمد رصيده عند 12 نقطة في الوصافة خلف الهلال؛ صاحب الـ15 نقطة، بينما ارتفع رصيد النمور إلى 11 نقطة في المركز الرابع.


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  • George Ilenikhena Hossam Aouar Joao Felix Nassr Ittihad (Goal Only)Goal AR

    التصريحات المنسوبة لبوستيكوجلو

    عقب المباراة، تحدث المدرب الاسترالي للنصر في مؤتمر صحفي عن بعض قراراته في اللقاء وتفضيلاته للاعبين عن غيرهم وما شابه من أحاديث معتادة في مثل تلك المواقف.

    لكن ما لفت النظر أكثر كان تصريحًا منسوبًا لبوستيكوجلو، يهاجم خلاله مسؤولي الكرة السعودية، وتم تداوله على نطاق واسع من قبل عدد من الحسابات الجماهيرية النصراوية.

    التصريح المتداول جاء به نصًا على لسان مدرب العالمي: "توقعت أن إيقاف النصر بسبب قضايا فيفا، لكن الصدمة أن لجنة محلية هي من أوقفت تعاقدات بطل الدوري محليًا وأجنبيًا!".

    وأضاف: "إدارة النصر قدمت حلولًا وضمانات، ومع ذلك مُنع النادي من التسجيل، بطل الدوري يعاقب بهذه الطريقة، ما يحدث غير مقبول، فأمامنا موسم طويل، نحتاج به للمنافسة".

    ويسقط أنجي في هذه التصريحات المنسوبة له على قضية فرض الرقابة المالية المشددة من قبل رابطة الدوري السعودي للمحترفين على النصر، ما حرمه من إبرام الكثير من الصفقات خلال الميركاتو الصيفي الجاري.


  • ما حقيقة تلك التصريحات؟

    رغم انتشار تلك التصريحات على نطاق واسع، لكن تأكد بعد ذلك أنها "مُفبركة"، ولم ينطلق أنجي بوستيكوجلو بحرف منها، ولم يتطرق بالأساس لقضية فرض الرقابة المالية على النصر خلال المؤتمر الصحفي عقب الهزيمة أمام الاتحاد.

    هذا ما أكده الإعلامي النصراوي عبدالعزيز المريسل، الذي كتب مستغربًا: "وين قال مدرب النصر هذا الكلام؟ أنا حاضر كامل المؤتمر الصحافي وما سمعت هالحكي ومستحيل يكون صرح في مكان ثاني لأن ما فيه وقت يصرح. الغريب أن التصريح متناقل لأكثر من حساب".



    ما أكد أكثر عدم صحة تلك التصريحات هو إصدار الصحيفة التي نشرتها أولًا، اعتذارًا رسميًا، موضحة أنها أخطأ في ترجمة بعض ما قاله المدرب خلال المؤتمر الصحفي.



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  • وماذا بعد؟

    بعيدًا عن هذا الجدل، حصل لاعبو النصر اليوم الأحد، على راحة سلبية، على أن يكون الفريق غدًا الإثنين، للاستعداد لمواجهة أبها في التاسع من سبتمبر الجاري، ضمن الجولة السادسة من دوري روشن السعودي 2026-27.



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