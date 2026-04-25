اتسم اللقاء بتباين رقمي حاد عكس رغبة باريس في الحسم المبكر ثم تفعيل وضع "حفظ الطاقة". في الشوط الأول، قدم الفريق حصة تدريبية في الاستحواذ بنسبة مرعبة بلغت 82%، وترجم سيطرته المطلقة بـ 503 تمريرات دقيقة وصناعة 4 فرص محققة للتسجيل. إلا أن "هدايا القدر" لعبت دورها حين ألغت تقنية الفيديو هدفاً مفاجئاً لأنجيه بداعي تسلل بسنتيمترات قليلة بعد نحو 20 دقيقة من صافرة البداية؛ وهو الهدف الذي كان سيمنح أصحاب الأرض تعادلاً غير مستحق من أول وصول. هذا المنعطف كان "صافرة إنذار" استوعبها رفاق كانج إن لي بسرعة، فبدلاً من تعقد الحسابات، انقض باريس وسجل الثاني فوراً ليجهز على خصم لم يسدد كرة واحدة على المرمى طوال الشوط الأول.

أما في الشوط الثاني، فقد تعمد إنريكي خفض الرتم بوضوح؛ حيث تراجع الاستحواذ إلى 58% وانخفض عدد التمريرات إلى 312 تمريرة، مع إجراء تبديلات هيكلية لسحب حكيمي وهيرنانديز ورويز. ورغم أن باريس استمر في المحاولات وسدد 9 كرات في هذا الشوط، إلا أن جودة الفرص المحققة انخفضت من 4 إلى فرصة واحدة فقط.

في المقابل، استغل أنجيه التراخي الباريسي ليتحرر هجومياً ويسدد 5 كرات في الشوط الثاني (بعد صفر تسديدات في الأول)، لكن يقظة سافونوف وصلابة باتشو حافظت على نظافة الشباك قبل موقعة البايرن المصيرية.