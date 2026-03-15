"أنت لا تملك أي حس سليم" - إيغور تودور في مقابلة حادة بعد تعادل توتنهام بصعوبة أمام ليفربول
تودور يغضب من الحديث عن المستقبل
بلغ التوتر ذروته عندما وُجهت أسئلة صعبة إلى المدرب الكرواتي حول ما إذا كان لا يزال هو الشخص المناسب لقيادة النادي بعيدًا عن الهبوط الكارثي إلى دوري الدرجة الثانية. وكان رد تودور صريحًا: "كفى هذا. أنا أقول لكم دائمًا ما أعتقده. ما هي الأسئلة التي تحتاج إلى إجابة؟ أنا المدرب. عليكم أن تسألوني عن طريقة لعبنا. لقد سألتموني وأجبتكم. هذه الأسئلة التي يحب الصحفيون طرحها، هي أسئلة لا معنى لها."
التوتر في أنفيلد يصل إلى ذروته
ولم يتوقف المدرب المؤقت عند هذا الحد، بل اتهم وسائل الإعلام بتوجيه أسئلة متكررة وعديمة الجدوى على الرغم من أهمية الصراع على البقاء في الدوري الإنجليزي الممتاز. ويحتل توتنهام حالياً المركز الذي يسبقه بفارق نقطة واحدة فقط عن نوتنغهام فورست ووست هام، ومع ذلك رأى تودور أن التركيز كان يجب أن يظل منصباً بالكامل على الملعب بعد هذه النتيجة التي تحققت بصعوبة.
"تسألون المدرب عن موقفه. أنتم لا تملكون أي حس سليم"، صرخ تودور خلال البث المباشر. "جميع المدربين يقولون لكم دائمًا نفس الأشياء، لكنكم تصرون دائمًا. تقولون 'يا مدرب، عليك أن تجيب' لأنه ملزم بالحضور إلى المؤتمر الصحفي، وإلا لفضل البقاء في المنزل. أنتم تصرون دائمًا على طرح نفس الأسئلة".
موقف متحدي خلال المقابلة
مع تقدم المقابلة، أصبحت الأجواء غير مريحة بشكل متزايد. وعندما حاول دافيسون العودة إلى تصريحات محددة أدلى بها تيودور في وقت سابق من الأسبوع، والتي أشار فيها إلى أن المشجعين لا يريدون مدربًا جديدًا إلا من أجل «الأمل» الذي يمنحه لهم، قطع المدرب السابق لمارسيليا سلسلة الأسئلة تمامًا وأنهى الجزء قبل الأوان.
"لا، لم أقل ذلك. لم أقل ذلك"، أصر تودور وهو يبدو منزعجًا بشكل واضح. "ماذا قلت؟ ماذا تسألني الآن؟ ماذا عليّ أن أقول لك الآن؟ هل انتهينا أم لا؟ حسنًا، شكرًا لك."
نجوم توتنهام يواصلون التركيز
بينما كان مدربهم في خلاف مع الصحافة، سارع لاعبو توتنهام إلى الإشادة بالروح التي أظهرها الفريق في تحقيق التعادل بعد أن كان دومينيك سزوبوسلاي قد منح ليفربول التقدم. وأكد كل من الهداف ريتشارليسون والمدافع بيدرو بورو أن الفريق لا يزال متحدًا في سعيه للبقاء في الدوري، مع اقتراب مباريات دوري أبطال أوروبا أيضًا.
قال بورو: "نحن نؤمن دائمًا. أقول هذا دائمًا، وقد قلت قبل المباراة لزملائي إنني أؤمن بنا. في هذه اللحظة، نحتاج إلى الجميع، وقد قدمنا اليوم مباراة جيدة. أهم شيء الآن هو حصد النقطة، والاستفادة من الإيجابيات، والمضي قدمًا في دوري أبطال أوروبا والدوري الإنجليزي الممتاز".
إعلان