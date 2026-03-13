Getty Images
"أنت لا تشعر بالخجل" - جوان لابورتا ينتقد منافسه بسبب ادعاء "مفند" بشأن إرلينغ هالاند بعد أن نفى وكيل نجم مانشستر سيتي إجراء محادثات مع برشلونة
توترات الانتخابات تصل إلى ذروتها
وصل السباق على رئاسة برشلونة إلى نقطة تحول حاسمة ليلة الخميس، حيث واجه لابورتا وفونت بعضهما البعض في مناظرة تلفزيونية نهائية. سعياً وراء ولاية رابعة، شن لابورتا سلسلة من الهجمات الشرسة ضد فونت، واصفاً إياه بـ"الوافد الجديد عديم الخبرة" الذي قد تعرض أفكاره للخطر الزخم الرياضي الحالي للنادي تحت قيادة هانسي فليك. كما سخر من ادعاء فونت بأن برشلونة قد يوقع مع هالاند إذا تم انتخابه رئيساً.
وتمسك لابورتا بسجله، ودافع عن التجديدات الجارية في كامب نو وأسلوبه في القيادة. ووصف فونت بأنه "تقني" منفصل عن واقع النادي، مؤكداً أن الاستقرار أمر بالغ الأهمية لكي يواصل البلوغرانا مساره الحالي.
جدل هالاند
أصبح النقاش ساخناً عندما ادعى فونت أنه يتفاوض على خيار شراء هاالاند عندما يرغب في مغادرة مانشستر سيتي. وأدى ذلك إلى رد فوري ومحلي من لابورتا، الذي أشار إلى التصريحات الأخيرة من معسكر النرويجي لإبطال هذا الادعاء.
"قضية هالاند كذبة كاملة، وقد تم دحضها بالفعل. لقد انقلبت عليه. أنت لا تشعر بالخجل"، رد لابورتا خلال البث.
استند الرئيس الحالي إلى التوضيحات الأخيرة من الوكيلة رافايلا بيمنتا، التي صرحت بأنه لم تكن هناك أي مفاوضات مع مسؤولي برشلونة. وقالت بيمنتا: "نحن نكن احترامًا وإعجابًا كبيرين لبرشلونة، ولكن لم يكن هناك أي اتصال على الإطلاق - مع إرلينغ هالاند أو مع إدارة برشلونة، بشأن أهداف الانتقال المحتملة".
معركة من أجل روح النادي
بالإضافة إلى سوق الانتقالات، اختلف المرشحون حول الهيكل الداخلي للنادي. هاجم فونت نفوذ المستشار غير الرسمي أليخاندرو إتشيفاريا وانتقد مؤهلات المدير الرياضي ديكو.
"ديكو شريك أليخاندرو إيشيفاريا، وهذه هي مؤهلاته الرئيسية ليكون المدير الرياضي لبرشلونة. لقد حل محل نجل يوهان كرويف، الذي غادر دون تقدير، وماتيو أليماني. ما لديه هو ميراث. لا يمكننا أن نقبل بوجود فاشيين في برشلونة [في إشارة إلى إيشيفاريا]". زعم فونت، مستهدفًا صلات إيشيفاريا السياسية السابقة.
سارع لابورتا للدفاع عن هيكله الرياضي، بحجة أن عمل ديكو ضروري لنجاح الفريق الأول. وادعى أن إزالة الهرم الحالي من شأنه أن يعرض وظيفة المدرب هانسي فليك للخطر ويعطل تطور فريق شاب مزدهر.
"فونت ينكر ما هو واضح ويقول أكاذيب. إنه تكنوقراطي يعمل خلف الكمبيوتر. يريد تدمير كل ما بنيناه. فيكتور فونت يبني حملته على الأكاذيب. يريد استبدال ديكو بثلاثة أشخاص. رحيل ديكو يعرض أمن وظيفة هانسي فليك للخطر"، قال لابورتا. "هذا يظهر عدم فهم كامل لكيفية سير الأمور. ديكو أفضل من ماتيو أليماني [سلفه]. أليماني يعرف عن كرة القدم بقدر ما أعرف أنا. لقد بنى الفريق، وأعاد إحياء جيل كامل من اللاعبين الشباب. هناك هيكل قائم يعمل بشكل جيد".
يوم الحسم في كامب نو
سيتوجه أعضاء النادي إلى صناديق الاقتراع يوم الأحد المقبل لتحديد قيادة النادي للسنوات القادمة. وفي حين لا يزال لابورتا المرشح الأوفر حظاً، إلا أن تداعيات هذا الجدل أضافت مزيداً من عدم اليقين إلى سير العملية.
على صعيد الملعب، يحتل برشلونة حاليًا صدارة الدوري الإسباني، بعد فوزه في أربع من مبارياته الخمس الأخيرة. ويستعد الفريق الآن لمواجهة إشبيلية يوم الأحد، قبل أن يلتقي نيوكاسل في مباراة الإياب من دور الـ16 في دوري أبطال أوروبا، بعد أن انتهت مباراة الذهاب بالتعادل 1-1.
