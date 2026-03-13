"أنت لا تشعر بالخجل" - جوان لابورتا ينتقد منافسه بسبب ادعاء "مفند" بشأن إرلينغ هالاند بعد أن نفى وكيل نجم مانشستر سيتي إجراء محادثات مع برشلونة

أصبح النقاش ساخناً عندما ادعى فونت أنه يتفاوض على خيار شراء هاالاند عندما يرغب في مغادرة مانشستر سيتي. وأدى ذلك إلى رد فوري ومحلي من لابورتا، الذي أشار إلى التصريحات الأخيرة من معسكر النرويجي لإبطال هذا الادعاء.

"قضية هالاند كذبة كاملة، وقد تم دحضها بالفعل. لقد انقلبت عليه. أنت لا تشعر بالخجل"، رد لابورتا خلال البث.

استند الرئيس الحالي إلى التوضيحات الأخيرة من الوكيلة رافايلا بيمنتا، التي صرحت بأنه لم تكن هناك أي مفاوضات مع مسؤولي برشلونة. وقالت بيمنتا: "نحن نكن احترامًا وإعجابًا كبيرين لبرشلونة، ولكن لم يكن هناك أي اتصال على الإطلاق - مع إرلينغ هالاند أو مع إدارة برشلونة، بشأن أهداف الانتقال المحتملة".