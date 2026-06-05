لاعب مانشستر يونايتد السابق كاشفًا أسباب فشله بالدوري الإنجليزي: رونالدو نصحني بتوخي الحذرّ!

تحدث أنتوني بصراحة عن النصائح التي تلقاها من كريستيانو رونالدو خلال فترة لعبهما مع مانشستر يونايتد، وكشف عن الدور الحاسم الذي لعبه إريك تين هاج في انتقاله إلى أولد ترافورد.

كما تطرق اللاعب البرازيلي إلى ضغوط كرة القدم الإنجليزية والتحديات التي دفعته في النهاية إلى البحث عن بداية جديدة في إسبانيا.