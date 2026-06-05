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Manchester United v Sheriff Tiraspol: Group E - UEFA Europa LeagueGetty Images Sport
Yosua Arya و علي سمير

لاعب مانشستر يونايتد السابق كاشفًا أسباب فشله بالدوري الإنجليزي: رونالدو نصحني بتوخي الحذرّ!

كريستيانو رونالدو
أنتوني
مانشستر يونايتد
إريك تين هاج
الدوري الإنجليزي الممتاز
ريال بيتيس
الدوري الإسباني
أياكس
الدوري الهولندي

تجربة صعبة قضاها اللاعب في أولد ترافورد

تحدث أنتوني بصراحة عن النصائح التي تلقاها من كريستيانو رونالدو خلال فترة لعبهما مع مانشستر يونايتد، وكشف عن الدور الحاسم الذي لعبه إريك تين هاج في انتقاله إلى أولد ترافورد.

كما تطرق اللاعب البرازيلي إلى ضغوط كرة القدم الإنجليزية والتحديات التي دفعته في النهاية إلى البحث عن بداية جديدة في إسبانيا.

  • أنتوني يتحدث عن تجربته مع مانشستر يونايتد

    كشف أنتوني عن تفاصيل جديدة حول الفترة التي قضاها في مانشستر يونايتد، بما في ذلك تأثير رونالدو وتين هاج على مسيرته الكروية. وفي حديثه مع بودكاست "Podpah"، استذكر البرازيلي انتقاله من أياكس إلى أولد ترافورد والصعوبات التي واجهها في إنجلترا.

    وكشف الجناح أن تين هاج لعب دوراً أساسياً في إقناعه بالانضمام إلى مانشستر يونايتد في عام 2022. وبعد أن عمل الاثنان معاً بنجاح في أياكس، ظل المدرب الهولندي على اتصال منتظم مع أنتوني وأقنعه بالانضمام إليه في الدوري الإنجليزي الممتاز.

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  • Cristiano Ronaldo Antony pre-game Manchester United 2022-23Getty Images

    توجيهات رونالدو وإصرار تين هاج

    تحدث أنتوني بحرارة عن رونالدو والدعم الذي تلقّاه من النجم البرتغالي خلال الفترة التي قضياها معًا في مانشستر يونايتد.

    "كريستيانو رونالدو شخص رائع، مضحك للغاية ومهذب"، اعترف أنتوني. "أخبرني أنه في اليوم الذي أتوقف فيه عن الشعور بالفراشات في معدتي "الإحساس بالتوتر بسبب الحماس الزائد"، يجب أن أكون حذراً. قبل مباراتي الأولى ضد آرسنال، طمأنني بأن أتعامل مع اللمسات الأولى بهدوء وأنني أعرف بالفعل كيف أفعل الباقي".

    كما أوضح البرازيلي سبب اختياره الانضمام إلى الشياطين الحمر، قائلاً: "ذهبت إلى مانشستر يونايتد بسبب إريك تين هاج، الذي ظل يرسل لي رسائل يقول فيها إنه يريدني هناك".

  • الضغط والتكيف وبداية جديدة

    يقدم أنتوني مزيدًا من التفاصيل حول التحديات التي واجهها بعد وصوله إلى إنجلترا في صفقة انتقال حظيت بتغطية إعلامية واسعة. ورغم أنه أحدث تأثيرًا فوريًا، إلا أن التوقعات المحيطة بقيمة صفقة انتقاله وأدائه سرعان ما ازدادت حدة.

    واعترف الجناح بأن الانتقادات أثرت على ثقته بنفسه وساهمت في قراره بمواصلة مسيرته في إسبانيا، حيث سجل الموسم الماضي 14 هدفًا وصنع 10 تمريرات حاسمة في 46 مباراة خاضها مع ريال بيتيس في جميع المسابقات.

    وأوضح قائلاً: "الصحافة في إنجلترا قاسية بعض الشيء؛ كانت هناك أوقات شككت فيها بنفسي، لكن عائلتي ذكّرتني بأن لحظة سيئة واحدة لا تحدد قصتي". "لذلك كنت بحاجة للذهاب إلى إسبانيا لإعادة اكتشاف نفسي وأكون سعيداً. في الدوري الإنجليزي الممتاز، تكون الحدة شديدة في الهجوم والدفاع على حد سواء، لكن في إسبانيا هناك مساحة أكبر للمواقف الفردية".

  • antony(C)Getty Images

    استعادة الزخم

    وسيسعى اللاعب البرازيلي الآن إلى مواصلة تقدمه وإثبات نفسه بشكل مستمر، في محاولة منه لتجاوز الفترة الصعبة التي مر بها في أولد ترافورد - لا سيما بعد أن ساعد بنجاح فريقه الإسباني على العودة إلى دوري أبطال أوروبا بعد غياب دام 20 عامًا.