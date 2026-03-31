Real Madrid CF v Real Betis Balompie - LaLiga EA Sports
أنتوني، لاعب مانشستر يونايتد الذي لم يرقَ إلى مستوى التوقعات، يعود إلى التدريبات الكاملة مع ريال بيتيس بعد أن اضطر إلى اتباع «برنامج تدريبي مخصص»

عاد أنتوني، لاعب مانشستر يونايتد الذي لم يرقَ إلى مستوى التوقعات، للانضمام إلى زملائه في ريال مدريد في التدريبات الكاملة بمركز «سيوداد ديبورتيفا» بعد فترة من التدريبات الفردية للتعافي. ويكافح الجناح البرازيلي الآن من أجل استعادة لياقته البدنية استعدادًا للمباراة الحاسمة المقبلة في الدوري الإسباني ضد إسبانيول، في الوقت الذي يسعى فيه فريق مانويل بيليجريني إلى التأهل للمنافسات الأوروبية.

  • أنتوني يعود للانضمام إلى الفريق في «سيوداد ديبورتيفا»

    عاد الفريق الأول لريال بيتيس إلى "سيوداد ديبورتيفا لويس ديل سول" يوم الثلاثاء بعد استراحة دامت ثلاثة أيام منحها لهم المدرب مانويل بيليجريني. وكان أبرز ما حدث في الحصة التدريبية المغلقة هو مشاركة أنتوني بشكل كامل، بعد أن غاب عن التدريبات الجماعية طوال الأسبوع الماضي. ووفقاً لصحيفة ماركا، بدا اللاعب السابق في مانشستر يونايتد في حالة جيدة حيث أكمل الحصة التدريبية دون أي مشاكل. وتأتي عودته لتعطي دفعة معنوية في الوقت المناسب للفيرديبلانكوس مع دخولهم مرحلة حاسمة من الموسم.

    الجناح البرازيلي يتغلب على مشاكل في الفخذ

    كان غياب أنتوني مؤخرًا عن المجموعة الرئيسية بسبب إصابة مستمرة في منطقة الفخذ. وقد وضع الطاقم الطبي في بيتيس "خطة عمل مخصصة" لمعالجة مشكلة الفخذ، ركزت على تمارين تنسيق واستعادة لياقة بدنية محددة لاستعادة القوة البدنية للظهير الجناح. ومن خلال التدريب بعيدًا عن الكاميرات، تمكن اللاعب البالغ من العمر 26 عامًا من تقوية المنطقة المصابة دون التعرض لخطر الانتكاس. ويشير اندماجه الناجح في الحصة التدريبية عالية الكثافة يوم الثلاثاء إلى حصوله على الضوء الأخضر من القسم الطبي بالنادي.

  • بيليجريني يتعامل مع قائمة إصابات متنوعة

    ورغم أن عودة اللاعب البرازيلي تعد مؤشراً إيجابياً، إلا أن بيليجريني لا يزال يواجه عدة مشاكل تتعلق باللياقة البدنية. ولا يزال مشاركة إيسكو غير مؤكدة حيث يواصل تدريباته الفردية بالكرة، في حين سيغيب الشاب أنخيل أورتيز عن الملاعب لمدة شهر. ومع ذلك، فإن الآفاق الهجومية تبدو مشرقة مع تسارع تعافي جيوفاني لو سيلسو أيضاً. يقترب لاعب وسط توتنهام السابق من العودة بعد غياب دام شهرين، مما قد يمنح بيليجريني خيارات إبداعية وفيرة في المرحلة الأخيرة من الموسم.

    ماذا سيحدث بعد ذلك؟

    مع اقتراب موعد المباراة ضد إسبانيول، يسعى أنتوني إلى استعادة لياقته البدنية الكاملة والانضمام إلى تشكيلة الفريق في يوم المباراة. ويحتل بيتيس حالياً المركز الخامس في الدوري الإسباني برصيد 44 نقطة من 29 مباراة، متقدماً بثلاث نقاط فقط على سيلتا فيغو صاحب المركز السادس. وإلى جانب استمراره في المنافسة على أحد مقاعد البطولات الأوروبية للموسم المقبل، يشارك «لوس فيرديبلانكوس» حالياً في دوري أوروبا، حيث سيواجه براغا في الدور ربع النهائي.

