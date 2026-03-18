"أنتم أيضًا تعبرون عن آرائكم": ماكس إيبرل يرد على منتقدي نادي بايرن ميونيخ بعد الجدل حول قرار الحكم

ومع ذلك، لم يكن الهدف من انتقاد بايرن ميونيخ لأداء الحكم هو التشويه بأي حال من الأحوال. بل كان الهدف بالأحرى إظهار عدم موافقتهم على البطاقة الصفراء التي أُشهرت في وجه لويس دياز.

"لقد تعرضنا للظلم بالفعل في مباراة ليفركوزن، ولن يكون لدينا لاعب في المباراة التالية مرة أخرى - على الرغم من أن القرار كان خاطئاً. لهذا السبب قمنا بذلك. لدعم لاعبنا. هذا جزء من الأمر أيضاً. أن نقول: 'لم نجد ذلك صحيحاً'"، قال إيبرل، الذي يريد إنهاء الأمر نهائياً: "لقد تم تقديم شكوى، وتم رفض الاستئناف. الآن نواصل المسير."

ومع ذلك، لا يستطيع المدير الرياضي لبايرن ميونيخ أن يفهم لماذا تحدثت العديد من الأصوات بعد ذلك وانتقدت مسؤولي النادي بسبب تصريحاتهم. "تم تضخيم الأمر بشكل كبير وتم التعليق عليه مرة أخرى في ثلاث صحف."