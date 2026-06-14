"أنا مكروه بما فيه الكفاية".. مبابي يرفض رئاسة فرنسا ويحسم مستقبله بعد الاعتزال

كشف مهاجم ريال مدريد وقائد المنتخب الفرنسي عن أفكاره المتعلقة بحياته المهنية بعد انتهاء مسيرته في ملاعب كرة القدم. وفي مقابلة مطولة أجراها مع صحيفة "لو باريزيان" الفرنسية، أجاب على أسئلة طرحها مقربون منه.

ورداً على سؤال حول إمكانية توليه منصب المدير الفني، لم يغلق الباب قائلاً: "لا أعرف... أنا أمنح نفسي إمكانية الحصول على الكثير من الخيارات بعد نهاية مسيرتي. لدي عمل تجاري مؤسس بشكل جيد. إذا كنت أرغب في أن أكون رجل أعمال، فسأكون رجل أعمال".

وأضاف: "من أجل الحصول على هذه الإمكانية، بالطبع، سأحصل على شهاداتي، فهذا لا يكلف شيئاً. إنه تعليم إضافي، وسيثري لوحتي على المستوى الإنساني والمهني. ولكن لكي تكون مدرباً، يجب عليك أولاً أن تتجاوز مرحلة الحزن على انتهاء مسيرتك كلاعب".