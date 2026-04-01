"أنا مستعد لخفض راتبي" - جواو كانسيلو يلمح بقوة إلى انتقال محتمل وسط فترة إعارته لبرشلونة

لا تزال احتمالية انتقاله بشكل نهائي إلى برشلونة معقدة، حيث من غير المرجح أن يوافق الهلال على انتقال اللاعب مجانًا، خاصةً أنه استقدمه من مانشستر سيتي مقابل 25 مليون يورو (21.2 مليون جنيه إسترليني) في صيف عام 2024. وفي حين أن الوضع المالي الحرج لبرشلونة يستلزم التعاقد مع لاعبين بتكلفة منخفضة، فإن النادي السعودي العملاق سيصر على الحصول على مبلغ كبير لاسترداد استثماره الأولي. وبالتالي، قد يكون استعداد المدافع لقبول تخفيض كبير في راتبه هو العامل الحاسم في كسر الجمود الحالي بين الأطراف الثلاثة، في حين أنه من الممكن أيضًا أن يتدخل بنفيكا بعد الكشف الأخير.