AFP
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أنا مرتاح جدًا حيال ذلك.. كيليان مبابي يرد على شائعات الخلاف مع عثمان ديمبيلي قبل صراع الكرة الذهبية
مبابي يغلق باب الحديث عن وجود خلاف مع ديمبيلي
أكد مبابي أنه "لا يوجد أي توتر" بينه وبين ديمبيلي، نجم باريس سان جيرمان، في الوقت الذي يستعد فيه النجمان الفرنسيان لمواجهة في حفل جائزة الكرة الذهبية المقبل. وظهرت رواية الخلاف المحتمل بينهما عقب تصريحات أدلى بها مبابي بشأن مسيرة كل منهما، لكن مهاجم ريال مدريد سارع إلى توضيح أن علاقته باللاعب السابق لبرشلونة قوية كما كانت دائمًا.
وردًا على هذه التكهنات خلال مقابلة أجراها مؤخرًا مع ليكيب، شدد مبابي على أن الحديث الإعلامي لم يؤثر على علاقتهما. وقال لاعب باريس سان جيرمان السابق: "لقد تحدثت معه بالفعل حول هذا الأمر، ولا يوجد أي توتر. إنه صديق. لا أعتقد أن هناك أي مشكلة فعلية بهذا الشأن. أنا مطمئن تمامًا حيال ذلك".
وكان اللاعبان قد لعبا دورًا حاسمًا في قيادة فرنسا إلى نصف نهائي كأس العالم مؤخرًا، وبينما لا يزالان مقربين خارج الملعب، فإنهما الآن المنافسان الرئيسيان على أعظم جائزة فردية في اللعبة عندما يُقام الحفل في لندن يوم 26 أكتوبر.
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"المختار" في مواجهة الموهبة المتأخرة
وعندما سُئل مبابي عن فوز ديمبيلي بالكرة الذهبية قبله، وهو سيناريو لم يكن ليتوقعه سوى قِلة قبل عقد من الزمن، سلّط الضوء على اختلاف مسار كل منهما. وأوضح مبابي قائلاً: "لكنه كان دائماً يُنظر إليه كلاعب موهوب، أما أنا فكان يُنظر إليّ دائماً على أنني المختار". وأشار إلى أنه في حين بلغ قمة اللعبة وهو في سن المراهقة، فإن ديمبيلي كان عليه أن يشق طريقاً أكثر صعوبة اتسم بمعاناته مع اللياقة البدنية قبل أن يصل أخيراً إلى ذروته في باريس.
واسترسل مبابي في هذه المقارنة قائلاً: "كنت في القمة على الفور، منذ سن صغيرة جداً. أما هو فقد كان له مسار مختلف، مع الإصابات، لكنه عوّض ذلك بشكل رائع". وفي حين فسّر البعض هذه التصريحات على أنها انتقاص، يرى مبابي أنها مجرد سرد لواقع يخص تطور مسيرة كل منهما.
الثقة تبقى عالية بشأن نجم مدريد
على الرغم من المنافسة الشرسة من ديمبيلي، إلى جانب لامين يامال لاعب برشلونة وهاري كين، يعتقد مبابي أن أرقامه الفردية تجعله مرشحًا بارزًا. ويستند النجم الفرنسي إلى سجله التهديفي المذهل على مدار العام الماضي لتبرير مكانته كأحد المرشحين المفضلين للفوز بالجائزة، حتى وإن بدا السباق أكثر انفتاحًا مما كان عليه في النسخ السابقة من الجائزة.
وفي حديثه إلى إذاعة RFI عن حظوظه، أعرب المهاجم عن شعور عميق بالثقة في مستوى أدائه. وقال مؤكدًا: "قدّمت عامًا رائعًا على المستوى الفردي، وأعلم أن هذا هو المعيار الأهم للكرة الذهبية، فقد كنت الهدّاف الأول في كل أكبر المسابقات".
وأضاف أنه رغم أن الخسارة ستؤلمه، إلا أنه يستمتع بمتعة السباق قائلًا: "أعتقد أنه قد يكون عامًا جيدًا بالنسبة لي، لقد شعرت بذلك في أعماقي! هل سبق أن كانت الكرة الذهبية بهذا الانفتاح؟ هذا ما يقولونه، أجل، أنا لا أعرف تاريخ الكرة الذهبية بالكامل. من الممتع أن أرى ذلك وأن أشارك فيه، وأعتقد أنه يسلّي الناس! بالطبع سأشعر بخيبة أمل إن لم أفز بها!".
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عهد جديد بقيادة زين الدين زيدان
تأتي المنافسة الفردية على جائزة الكرة الذهبية في الوقت الذي يجتمع فيه مبابي وديمبيلي مجدداً في صفوف المنتخب الوطني تحت قيادة أسطورة جديدة. فقد تولى زين الدين زيدان رسمياً زمام قيادة المنتخب الفرنسي، خلفاً لديدييه ديشامب صاحب المسيرة الطويلة، عقب انتهاء كأس العالم.
وروى مبابي قصة مؤثرة عن تاريخه مع المدرب الجديد للمنتخب الفرنسي، مستذكراً كيف كان زيدان حاضراً في بداية مسيرته. وقال المهاجم لصحيفة "آس": "كان أول شخص اصطحبني للذهاب إلى ريال مدريد، إلى مجمع التدريبات. كان عمري 13 أو 14 عاماً، لذا فقد مضى على ذلك وقت طويل. والآن هو مدرب منتخبي الوطني. الأمر أشبه بفيلم، لكنه رائع. إنه حقيقي".
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