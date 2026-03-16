"أنا لم أقتله!" - أنطونيو روديجر يدافع عن نفسه في مواجهة ردود الفعل "المبالغ فيها" على ضربه نجم خيتافي بركبته في وجهه خلال خسارة ريال مدريد

تعرض المدافع لانتقادات شديدة لقيامه، على ما يبدو، بضرب وجه خصمه بركبته خلال المباراة التي خسرها فريقه 1-0 أمام خيتافي في 2 مارس، دون أن يتعرض لعقوبة من الحكم. وفي حديثه قبل مباراة ريال مدريد الحاسمة في دوري أبطال أوروبا أمام مانشستر سيتي، أكد روديجر أنه على الرغم من أن المشهد بدا سيئًا، إلا أن نواياه لم تكن خبيثة أبدًا.

وقال روديجر للصحفيين: "شاهد الجميع الصور وكانت مروعة، لكن إذا شاهدتم اللعبة نفسها، لن أجادل في ذلك، لكنني لم أقتله".