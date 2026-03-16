Getty Images Sport
ترجمه
"أنا لست من يتخذ القرارات" - أوسمان ديمبيلي يتحدث عن مستقبله الغامض في باريس سان جيرمان بعد ظهور وكيل أعماله برفقة مدير في مانشستر سيتي
توضيح العلاقة مع نادي مانشستر سيتي
ازدادت الضجة المحيطة بالفائز بجائزة الكرة الذهبية عقب تقارير أفادت بأن وكيل أعماله، موسى سيسوكو، شوهد في مدريد وهو يعقد اجتماعًا مع المدير الرياضي لمانشستر سيتي، هوغو فيانا. وأثار ذلك شائعات فورية بأن بطل الدوري الإنجليزي يسعى لجذب لاعب برشلونة السابق إلى ملعب الاتحاد كتعزيز بارز لمدرب الفريق بيب جوارديولا.
ومع ذلك، سارع فابريزيو رومانو إلى إخماد هذه التكهنات، مؤكداً أن اللقاء لم يتضمن أي مفاوضات بشأن الجناح. ورغم ذلك، فإن وجود وكيله مع أحد الأندية الأوروبية الكبرى المنافسة أبقى مسؤولي باريس سان جيرمان في حالة تأهب قصوى، في محاولة لحماية نجمهم المتميز.
- Getty Images Sport
ديمبيلي يتحدث عن مفاوضات تجديد العقد
تشير التقارير إلى أن المفاوضات بين الوفد المرافق لديمبيلي ونادي باريس سان جيرمان بشأن عقد جديد جارية حالياً، وقد أعرب اللاعب الدولي الفرنسي عن تفاؤله خلال مؤتمر صحفي عقده يوم الاثنين.
وقال: "لا يوجد سبب لعدم تجديد العقد. لكنني لست من يتخذ القرارات؛ فالمناقشات حول عقدي تجري بين النادي ووكيل أعمالي. لم أشارك في ذلك منذ بداية مسيرتي".
سياسة باريس سان جيرمان الصارمة فيما يتعلق بالرواتب
في حين يبدو ديمبيلي متفائلاً بالتوصل إلى اتفاق، فقد أشارت الإدارة العليا للنادي في وقت سابق إلى أنه لا يوجد لاعب أهم من الهيكل المالي للمؤسسة. وقد أعرب الرئيس ناصر الخليفي صراحةً عن رغبته في الحفاظ على مشروع مستدام، وهو ما قد يعقد رغبة ديمبيلي المزعومة في الحصول على راتب يعكس مكانته كأحد نخبة لاعبي العالم.
وقال الخليفي في مقابلة سابقة: "لدينا سياسة في النادي، وهي وضع سقف للرواتب للاعبين، والجميع يعرفها ويحترمها". "الفريق والنادي أهم من أي شخص آخر". ويشكل هذا الموقف الصارم خلفية للجمود الحالي، حتى مع إعراب ديمبيلي علنًا عن رغبته في البقاء مع متصدر الدوري الفرنسي.
- AFP
أولوية تجديد عقد لويس إنريكي
يتناقض الغموض الذي يحيط بـ«ديمبيلي» بشكل صارخ مع التقدم السريع الذي يتم إحرازه مع شخصيات رئيسية أخرى في النادي. يعمل باريس سان جيرمان حاليًا على «موجة تجديدات» تشمل تمديد عقود «برادلي باركولا» و«فابيان رويز»، بالإضافة إلى ضمان مستقبل المدرب «لويس إنريكي» على المدى الطويل.
لا يزال ديمبيلي حجر الزاوية في هذا المشروع، لكن عدم التوصل إلى تقدم رسمي في مفاوضاته الشخصية يترك الباب مفتوحًا قليلاً أمام الأندية المهتمة بخدماته. في الوقت الحالي، يؤكد اللاعب أنه "لا يوجد سبب لعدم تجديد العقد"، لكن عالم كرة القدم يراقب الوضع عن كثب بينما يواصل وكيل أعماله استكشاف السوق الأوروبية.
إعلان