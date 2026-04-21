"أنا قلق للغاية".. لامين يامال يتلقى تحذيرًا صارمًا من الفائز بجائزة الكرة الذهبية: "هذا ليس طبيعيًا"!

وأشار خوليت إلى أن الأداء الاستثنائي الذي يقدمه يامال في سن الثامنة عشرة فقط أصبح أمرً اعاديًا بشكل خطير في عالم كرة القدم.

فقد شارك اللاعب الدولي الإسباني بالفعل في 44 مباراة في جميع المسابقات هذا الموسم، وساهم في تسجيل 23 هدفًا وتقديم 18 تمريرة حاسمة لصالح العملاق الكتالوني.

ومع ذلك، أشار خوليت إلى أن اعتماد برشلونة التكتيكي الكبير على لاعب بهذه الصغر قد يؤدي إلى إرهاق بدني أو إصابة قد تغير مسار مسيرته الكروية.