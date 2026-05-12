"لم يعجبني تصرف يامال".. هانسي فليك يعلق على التجديد لبرشلونة ورفع لامين لعلم فلسطين!

وفي حديثه عن الاتفاقية الجديدة، أقر فليك بأن الأمور تطورت بسرعة، لكنه أعرب عن امتنانه لثقة النادي.

وقال للصحفيين: "هل تم الإعلان عن ذلك؟ آسف، لكن كان لدي الكثير من الأمور التي تشغل بالي". "أنا ممتن جدًا للنادي على إتاحة الفرصة لي لتدريب الفريق حتى عام 2028. للنادي الحق في إنهاء العقد، وأنا أيضًا".

"سنناقش تلك السنة الاختيارية لاحقاً. في الأيام الأخيرة، أصبح من الواضح لي أنني في المكان المناسب. حان الوقت الآن لمواصلة الفوز ومحاولة الفوز بدوري أبطال أوروبا مرة أخرى. أنا ممتن جداً للنادي على ثقته بي".