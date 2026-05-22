"أنا حزين، لا تحتفلوا".. إيفرا يحذر جماهير مانشستر يونايتد من السعادة برحيل جوارديولا!
جوارديولا يغادر مانشستر سيتي بعد فوزه بـ 20 لقبًا
لقد وجد مانشستر يونايتد نفسه يعيش في ظل جوارديولا الكبير طوال معظم فترة حكم المدرب الكتالوني التي استمرت 10 سنوات في النصف الأزرق من مدينتهما. ولم يبق أمام «الشياطين الحمر» سوى مشاهدة 20 لقبًا تتوجه إلى ملعب «الاتحاد» - من بينها ستة ألقاب في الدوري الإنجليزي الممتاز ولقب دوري أبطال أوروبا.
خلال نفس الفترة، لم يحصد مانشستر يونايتد سوى خمسة ألقاب فقط، ولم يستعد بعد هيمنته المحلية في ما يُعرف بـ"مسرح الأحلام". لكن قد يكون المد قد بدأ يتحول مرة أخرى.
فقد بث مايكل كاريك روحاً جديدة في العملاق النائم، حيث يتوقع الكثيرون أن يصبح "الشياطين الحمر" منافسين جادين على اللقب مرة أخرى في موسم 2026-2027. ولن يكون جوارديولا موجوداً ليشكل منافسة في هذا المجال.
سيترك المدرب السابق لبرشلونة وبايرن ميونخ منصبه الصعب بمجرد انتهاء الموسم الحالي - بعد فوزه بكأس كاراباو وكأس الاتحاد الإنجليزي - حيث يُتوقع أن يأخذ فترة راحة، إلى جانب شائعات عن انضمامه إلى فريق النصر السعودي بقيادة كريستيانو رونالدو، الفائز بلقب الدوري السعودي.
إيفرا يشعر بالحزن لقطع جوارديولا علاقاته مع مانشستر سيتي
من المفهوم أن يشعر مشجعو مانشستر يونايتد بالسعادة لرؤية خصم قوي يودع البطولة، لكن إيفرا يقول إن هذا ليس وقت الفرح. وقد صرح المدافع السابق لـ«الشياطين الحمر» — الذي تذوق طعم النجاح في الدوري الإنجليزي الممتاز ودوري أبطال أوروبا خلال فترة لعبه في مانشستر — لموقعGOAL في حديث له بالتعاون مع Stake قائلاً: «أنا حزين. أنا حزين لأنه مدرب. أحترم كثيراً ما يقدمه. لا، أنا أودعه.
"لماذا يجب أن أكون سعيداً؟ لأن هيكل النادي أقوى من أي لاعب وأي مدرب. لذا يا رفاق، لا تحتفلوا. أولاً، لا تحتفلوا بسرعة. بصراحة، لا أرى سقوط مانشستر سيتي.
"أنا حزين لأننا نفقد مدربًا رائعًا. لا أعرف ما إذا كان سيبقى في الدوري الإنجليزي الممتاز أم لا. لذا، أنا حزين لفقدان بيب جوارديولا في عالم كرة القدم".
لماذا يغادر جوارديولا؟ بيان رحيل المدرب الكتالوني
عندما أعلن للعالم أن الشائعات التي انتشرت مؤخرًا حول رحيله صحيحة، قال جوارديولا في بيان نُشر على الموقع الرسمي لنادي مانشستر سيتي: «يا لها من فترة رائعة قضيناها معًا. لا تسألوني عن أسباب رحيلي. لا يوجد سبب، لكن في أعماقي، أعلم أن الوقت قد حان. لا شيء يدوم إلى الأبد، ولو كان الأمر كذلك، لظللت هنا. ما سيبقى إلى الأبد هو المشاعر، والناس، والذكريات، والحب الذي أكنه لمانشستر سيتي.
"هذه مدينة بُنيت على العمل. على الجهد. ترى ذلك في لون الطوب. من الناس الذين يأتون مبكرًا، ويبقون لوقت متأخر. المصانع. عائلة بانكهورست. النقابات. الموسيقى. ببساطة الثورة الصناعية وكيف غيرت العالم. وأعتقد أنني نضجت لفهم ذلك، وفعلت فرقنا ذلك أيضًا. عملنا. عانينا. قاتلنا. وفعلنا الأشياء بطريقتنا الخاصة. طريقتنا.
"سيداتي وسادتي، شكرًا لكم على ثقتكم بي. شكرًا لكم على تشجيعكم لي. شكرًا لكم على حبكم لي. لقد كان الأمر ممتعًا للغاية. أحبكم جميعًا."
كاريك يتولى تدريب مانشستر يونايتد بينما يبحث مانشستر سيتي عن مدربه الجديد
يعني قرار جوارديولا بالرحيل أنه سيتم تعيين مدربين دائمين في كلا فريقي مانشستر هذا الصيف. ومن المتوقع أن يُكلف مدرب تشيلسي السابق إنزو ماريسكا - الذي عمل سابقًا إلى جانب جوارديولا في مانشستر سيتي - بالمهمة الصعبة المتمثلة في السير على خطى سلفه العظيم في ملعب الاتحاد.
أما في أولد ترافورد، فقد كوفئ المدرب المؤقت كاريك على قيادة الفريق نحو التأهل لدوري أبطال أوروبا بعقد دائم، حيث تم تكليف لاعب وسط الشياطين الحمر السابق بميزانية انتقالات كبيرة وخطط طموحة لاستعادة لقب الدوري الإنجليزي الممتاز.