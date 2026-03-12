"أنا جاد للغاية!" - تشيلسي حذر من أنه سيظل "بعيدًا كل البعد" عن لقب دوري أبطال أوروبا ما لم يحل المشكلة الصارخة التي ظهرت خلال خسارته أمام باريس سان جيرمان

يعتقد أسطورة ليفربول كاراغر أن مشكلة حراسة المرمى في تشيلسي هي مشكلة منهجية تم تجاهلها لفترة طويلة من قبل إدارة النادي. وفي حديثه إلى قناة CBS Sports، قال: "لقد انتقدت تشيلسي لفترة طويلة، لكنني جاد تمامًا في كلامي، فهم لا يمكنهم المضي قدمًا حتى يحلوا مشكلة حراسة المرمى. لقد كنت أقول هذا باستمرار".

وأشار إلى أن الترتيب التكتيكي لروزينيور كان "رائعًا" وتسبب في مشاكل حقيقية لرجال لويس إنريكي، لكن الافتقار إلى الجودة الفردية في الخلف جعل خطة اللعب عديمة الفائدة بمجرد اشتداد الضغط، مضيفًا: "أخطاء كبيرة كلفتهم الكثير في مركز الدفاع وحراسة المرمى، وكان ذلك مشكلة وسيظل مشكلة لأي مدرب لفريق تشيلسي في المستقبل عندما يحاولون الفوز بالدوري الإنجليزي الممتاز ودوري أبطال أوروبا، لأنهم بعيدون كل البعد عن ذلك".