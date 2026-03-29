"أنا أطالب بهما معاً!" - لورين جيمس تطالب بالاعتراف بهدفين لها في مرمى تشيلسي وسط حالة من الارتباك في المباراة المثيرة ضد أستون فيلا

وفي حديثها عقب صافرة النهاية، أوضحت جيمس تمامًا أنها تريد تعديل السجلات الرسمية لتعكس تسجيلها لهدفين. وقالت: "أنا أعتبر كلا الهدفين لي. أنا سعيدة جدًّا بتسجيل المزيد من الأهداف ومساعدة الفريق".

وواصلت المهاجمة التركيز على الإنجاز الجماعي للفريق، وأشادت بسجوكي نوسكن على هدف الفوز في الدقائق الأخيرة من الجولة 19. وأضافت: "بشكل عام، نحن سعداء بالفوز في النهاية. إنها فترة صعبة في الوقت الحالي، هناك الكثير من المباريات، وهي تتوالى بسرعة، ولدينا مباراة أخرى يوم الأربعاء. بذل الفريق جهدًا كبيرًا وسجلت سيو [نوسكن] هدف الفوز، لذا نحن سعداء للغاية. كان هذا هو الهدف اليوم بعد نتائج الأمس، فقط محاولة التحكم في ما يمكننا التحكم فيه، واللعب بأفضل ما لدينا والفوز بالمباراة".