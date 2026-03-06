"أنا أحب المزاح!" - باتريس إيفرا ينفي أنه "يكره" أرسنال ويطلب من فريق ميكيل أرتيتا "الغش وإضاعة الوقت" في سباق الدوري الإنجليزي الممتاز ضد مانشستر سيتي

تحدث إيفرا عن سمعته الطويلة كخصم لأرسنال، موضحًا أن تعليقاته ليست شخصية أبدًا. في حديثه إلى Stake، قال اللاعب البالغ من العمر 44 عامًا: "يعتقد الناس أنني أكره أرسنال، لكنني أحب المزاح فقط. عندما كنت ألعب، كان أرسنال دائمًا فريقًا سهلًا للعب ضده، لكن الزمن تغير. تعادل مانشستر سيتي مع نوتنغهام فورست هو دفعة كبيرة، وحتى لو حظي برايتون بالعديد من الفرص، فقد فاز أرسنال. هذه علامة على الفائز بالدوري الإنجليزي الممتاز. لقد كنت هناك خمس مرات. بعض الانتصارات خارج أرضنا يمكن أن تكون قبيحة للغاية. كانت فرصة جيدة لمانشستر سيتي لتقليص الفارق، لا أعتقد أن الأمر انتهى، لكن الفوز على برايتون كان كبيرًا لأرسنال".

كما ألمح إلى نكتته الشهيرة التي شبه فيها النادي بـ Netflix، حيث يترقب المشجعون دائمًا "الموسم التالي"، مع إعادة تأكيد رغبته في نجاحهم. قال إيفرا: "هيا يا أرسنال، يمكنكم تحقيق ذلك هذا العام"، قبل أن يضيف تحذيرًا حذرًا: "لن أتفاجأ إذا فشلوا مرة أخرى. آمل فقط ألا يفشلوا".