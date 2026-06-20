أثار ظهور ثعابين سامة في معسكر المنتخب الألماني خلال كأس العالم 2026 حالة من القلق، وسط استعدادات الفريق لمواجهة كوت ديفوار الحاسمة لضمان صدارة المجموعة الخامسة، بينما تعامل المدرب يوليان ناجلسمان مع الموقف بسخرية لتخفيف التوتر.
"أناكوندا كبيرة".. ناجلسمان يسخر من رعب الثعابين في معسكر ألمانيا قبل موقعة الصدارة أمام كوت ديفوار
أزمة الثعابين تضرب معسكر ألمانيا
تعيش بعثة المنتخب الألماني لكرة القدم أجواءً غير معتادة خلال تواجدها في ولاية كارولاينا الشمالية للمشاركة في نهائيات كأس العالم 2026. فقد تفاجأ أفراد الفريق بوجود ثعابين سامة تتجول في محيط معسكر التدريب، وهو ما أكدته تقارير صحفية نشرتها صحيفة "ذا صن" الإنجليزية وشبكة "إس بي نيشن". وعلى الرغم من حالة الذعر التي أصابت بعض اللاعبين خوفًا من التعرض للدغات خطيرة، قرر المدير الفني يوليان ناجلسمان التعامل مع الموقف بطريقة طريفة لتخفيف حدة التوتر قبل الاستحقاقات الهامة. وفي تصريحاته حول الواقعة، قال المدرب الألماني بابتسامة: "إنه ثعبان أناكوندا كبير! بعيدًا عن المزاح، إنه دخيل صغير، ثعبان صغير. نحن نحب الحيوانات، هذا كل ما يمكنني قوله عن ذلك. (يضحك)".
رعب بين اللاعبين وتحذيرات طبية
على النقيض من رد فعل ناجلسمان الساخر، أخذ لاعبو المانشافت الأمر بجدية بالغة، خاصة بعدما تبين أن الثعبان الذي تم رصده من نوع "رأس النحاس" السام والشائع في تلك المنطقة الأمريكية. وعبر قائد الفريق، يوزوا كيميش، عن قلقه البالغ من هذا الوضع المربك، مشيرًا إلى أن خطر التعرض للأذى أصبح هاجسًا يطارد اللاعبين. وقال كيميش بوضوح: "بمجرد أن تسمع عن نوع هذا الثعبان وما يمكن أن يحدث إذا تعرضت للدغة، يتوقف الأمر عن كونه مضحكًا بسرعة كبيرة. إذا تعرضت للدغة، عليك الذهاب إلى المستشفى. لا أعتقد أنك ستموت، لكنه بالتأكيد أمر خطير. نحن هنا نحاول الاستعداد لأكبر بطولة في كرة القدم، وفجأة ينظر اللاعبون إلى الأرض قبل كل خطوة يخطونها".
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مواجهة حاسمة وسط أجواء مشحونة
تأتي هذه الأجواء المتوترة في وقت حرج، حيث يستعد المنتخب الألماني يخوض مباراة حاسمة اليوم أمام كوت ديفوار (ساحل العاج) في الجولة الثانية لحسم صدارة المجموعة الخامسة. تدخل ألمانيا اللقاء بمعنويات مرتفعة كرويًا بعد فوزها الساحق على كوراساو بنتيجة 7-1، لتتصدر المجموعة برصيد 3 نقاط وفارق أهداف (+6). في المقابل، يمتلك المنتخب الإيفواري نفس الرصيد من النقاط بعد فوزه الصعب على الإكوادور 1-0، مما يجعل مواجهة اليوم محطة فاصلة لفك الشراكة. ولم تقتصر المعاناة البيئية على الألمان، بل امتدت لمنتخبات أخرى مثل النرويج وسويسرا، التي اتخذت إجراءات صارمة وعزلت مناطق كاملة لحماية لاعبيها من الزواحف المنتشرة.
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ماذا ينتظر ألمانيا في المونديال؟
مع تزايد هذه التحديات البيئية، سيكون لزامًا على الأجهزة الإدارية تكثيف الإجراءات الأمنية لتأمين معسكرات التدريب. المرحلة المقبلة ستشهد تركيزًا مزدوجًا للألمان؛ الأول ينصب على التكيف البيئي لتجنب أي إصابات مفاجئة، والثاني يتمثل في الحفاظ على التركيز الذهني العالي لمواصلة الانتصارات، وتأمين صدارة المجموعة اليوم، والمضي قدمًا بخطى ثابتة نحو المنافسة على اللقب العالمي.