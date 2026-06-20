"أناكوندا كبيرة".. ناجلسمان يسخر من رعب الثعابين في معسكر ألمانيا قبل موقعة الصدارة أمام كوت ديفوار

على النقيض من رد فعل ناجلسمان الساخر، أخذ لاعبو المانشافت الأمر بجدية بالغة، خاصة بعدما تبين أن الثعبان الذي تم رصده من نوع "رأس النحاس" السام والشائع في تلك المنطقة الأمريكية. وعبر قائد الفريق، يوزوا كيميش، عن قلقه البالغ من هذا الوضع المربك، مشيرًا إلى أن خطر التعرض للأذى أصبح هاجسًا يطارد اللاعبين. وقال كيميش بوضوح: "بمجرد أن تسمع عن نوع هذا الثعبان وما يمكن أن يحدث إذا تعرضت للدغة، يتوقف الأمر عن كونه مضحكًا بسرعة كبيرة. إذا تعرضت للدغة، عليك الذهاب إلى المستشفى. لا أعتقد أنك ستموت، لكنه بالتأكيد أمر خطير. نحن هنا نحاول الاستعداد لأكبر بطولة في كرة القدم، وفجأة ينظر اللاعبون إلى الأرض قبل كل خطوة يخطونها".