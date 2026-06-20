"أمور ملفقة.. وأحد أفضل لاعبي العالم".. كروس وفيرديناند يهبون للدفاع عن جود بيلينجهام!

وجد بيلينجهام نفسه في مرمى انتقادات وسائل الإعلام الإسبانية وأجزاء من جماهير النادي في الأشهر الأخيرة، عقب ما بدا أنه تراجع في مستواه. وعلى الرغم من بدايته المذهلة في العاصمة الإسبانية، إلا أن الإصابات — بما في ذلك عملية جراحية في الكتف ومشاكل عضلية لاحقة — أعاقت قدرته على الحفاظ على المستويات الفائقة التي وضعها خلال موسمه الأول مع ريال مدريد.

ومع ذلك، فإن كروس، الذي شارك غرفة الملابس مع اللاعب البالغ من العمر 23 عامًا قبل اعتزاله، لا يلتفت إلى أي من هذه النظرة السلبية. وفي حديثه في بودكاست إلى جانب ريو فرديناند، سارع لاعب الوسط الأسطوري إلى تذكير المستمعين بالموهبة الهائلة التي يتمتع بها بيلينجهام. واعترف اللاعب السابق في ريال مدريد، وهو يستذكر الفترة التي قضياها معًا: «كانت سنته الأولى في مدريد جنونية. لقد فاجأتني إلى حد كبير».