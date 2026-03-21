"أمر مثير للغاية!" - ليام روزينيور يتحدث عن خطط الانتقالات في تشيلسي رغم شائعات إقالته
روزينور يخطط لثورة في تشيلسي
كشف روزينور أنه يجري محادثات مكثفة مع الإدارة العليا لنادي تشيلسي بشأن إجراء تعديل استراتيجي على تشكيلة الفريق هذا الصيف. وفي خضم موسم مضطرب وخروج مخيب للآمال من دوري أبطال أوروبا على يد باريس سان جيرمان، يعمل المدرب الرئيسي بالتنسيق مع المديرين الرياضيين المشاركين وينستانلي وستيوارت لتحديد الأهداف الرئيسية.
التحالف في ستامفورد بريدج
وأكد المدرب الرئيسي أن هذه المحادثات تركز على النمو على المدى الطويل، بهدف تصحيح التفاوتات التي أثرت سلبًا على موسم الفريق الأول. وفي الوقت الذي تتزايد فيه الضغوط الخارجية، يظل التركيز الداخلي منصبًا على تعزيز جوانب محددة في الملعب لضمان عودة «البلوز» إلى صفوف النخبة الأوروبية.
وأوضح روزينيور: "نجري الآن محادثات مفصلة للغاية حول المجالات التي نريد تعزيزها". "لقد أجريت محادثات رائعة حول ما أعتقد أننا بحاجة إليه. في الواقع، نحن متفقون تمامًا على المجالات التي نريد تعزيزها وكيفية القيام بذلك، وهو أمر مثير للغاية.
"لكن الأهم هو التأكد من أننا نحقق النجاح في الوقت الحالي أيضًا. من الرائع أن نتمكن من التخطيط للمستقبل، لكنني أريد التأكد من أننا في وضع جيد أيضًا. نريد الفوز. لهذا السبب أنا هنا، وأجري محادثات جيدة جدًا مع الملاك والمديرين الرياضيين حول هذا الأمر."
الرد على الشائعات المتعلقة بالرحيل
وفي الوقت نفسه، تكاثرت التكهنات حول مستقبل إنزو فرنانديز وكول بالمر ومويسيس كايسيدو، لا سيما وأن النادي لم يضمن بعد حجز مقعده في دوري أبطال أوروبا للموسم المقبل. وأثار فرنانديز القلق مؤخرًا بعد أن أجاب بعبارة «سنرى» عندما سُئل عن مستقبله على المدى الطويل في ستامفورد بريدج.
ومع ذلك، سارع روزينيور إلى التقليل من أهمية أي تلميحات بحدوث هجرة جماعية. وقال روزينيور: "في محادثاتي مع الملاك والمديرين الرياضيين، لا تعتمد خططنا فقط على ما إذا كنا سنصل إلى دوري أبطال أوروبا أم لا". "لكن هناك الكثير من الـ"إذا". علينا فقط أن نتأكد من أن الـ"إذا" التي نخلقها تكون إيجابية قدر الإمكان، وما زلنا في وضع يسمح لنا بذلك".
"لدي علاقة جيدة جدًا جدًا مع اللاعبين لأننا نتحدث طوال الوقت. ليس فقط عن كرة القدم، أو الوضع المتعلق بعقودهم، ولكن عن حياتهم، وكيف حال أطفالهم، وكيف تسير الأمور في المدرسة. لدي علاقة وثيقة جدًا جدًا مع إنزو ومع اللاعبين الآخرين. فيما يتعلق بالعقود والمكان الذي يرغبون في التواجد فيه، لم يقل أي لاعب في هذا النادي منذ أن جئت إلى هنا إنه لا يريد البقاء هنا في الصيف. في الواقع، تدور المحادثات أكثر حول كيفية تحسين أدائنا، وما يمكننا فعله كفريق لتحسين أدائنا، وما نحتاج إلى فعله للفوز في هذه اللحظة. هذا هو الوضع الذي نحن فيه حالياً."
ماذا ينتظر تشيلسي بعد ذلك؟
يحتل تشيلسي حالياً المركز السادس في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز برصيد 48 نقطة من 30 مباراة، متأخراً بثلاث نقاط عن أستون فيلا الذي يحتل المركز الرابع، وبنقطة واحدة عن ليفربول الذي يحتل المركز الخامس. ومع بقاء ثماني مباريات في الدوري، سيسعى «البلوز» إلى حصد أكبر عدد ممكن من النقاط لضمان المشاركة في دوري أبطال أوروبا الموسم المقبل. وستكون مباراتهم المقبلة في الدوري الإنجليزي الممتاز ضد إيفرتون يوم السبت، قبل أن يواجهوا بورت فيل في ربع نهائي كأس الاتحاد الإنجليزي بعد فترة التوقف الدولية.
