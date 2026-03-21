"أمر مثير للغاية!" - ليام روزينيور يتحدث عن خطط الانتقالات في تشيلسي رغم شائعات إقالته

وأكد المدرب الرئيسي أن هذه المحادثات تركز على النمو على المدى الطويل، بهدف تصحيح التفاوتات التي أثرت سلبًا على موسم الفريق الأول. وفي الوقت الذي تتزايد فيه الضغوط الخارجية، يظل التركيز الداخلي منصبًا على تعزيز جوانب محددة في الملعب لضمان عودة «البلوز» إلى صفوف النخبة الأوروبية.

وأوضح روزينيور: "نجري الآن محادثات مفصلة للغاية حول المجالات التي نريد تعزيزها". "لقد أجريت محادثات رائعة حول ما أعتقد أننا بحاجة إليه. في الواقع، نحن متفقون تمامًا على المجالات التي نريد تعزيزها وكيفية القيام بذلك، وهو أمر مثير للغاية.

"لكن الأهم هو التأكد من أننا نحقق النجاح في الوقت الحالي أيضًا. من الرائع أن نتمكن من التخطيط للمستقبل، لكنني أريد التأكد من أننا في وضع جيد أيضًا. نريد الفوز. لهذا السبب أنا هنا، وأجري محادثات جيدة جدًا مع الملاك والمديرين الرياضيين حول هذا الأمر."