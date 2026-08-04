أمريكا أعادته للحياة ولكن: صيف ياسين بونو يشتعل بين "تلميحات العويس وجدل نورا فتحي".. وجمهور الهلال يدفع الثمن

قبل 3 سنواتٍ من الآن؛ أعلن عملاق الرياض الهلال عن واحدة من أفضل صفقاته في العصر الحديث، وذلك بالتعاقد مع الحارس المغربي ياسين بونو.

بونو لم يُخيب آمال جماهير الهلال، في الموسمين الأولين تحديدًا؛ قبل أن يتراجع مستواه مثل باقي زملائه، في العام الرياضي الماضي 2025-2026.

لكن.. لأن بونو يُصنف كواحد من أفضل حراس العالم، منذ عدة سنوات؛ ففي كل مرة يظن فيها البعض أنه انتهى، ينتفض "أسد الأطلس" من جديد.

وهذا ما شاهدنا في بطولة كأس العالم 2026 بالفعل؛ حيث قدّم بونو مستوى رائع مع منتخب المغرب الأول لكرة القدم، قبل أن يعود الخوف إلى قلوب الهلاليين بشكلٍ كبير.

وعاش الحارس المغربي المخضرم صيفًا مليئًا بالشائعات، الأمر الذي قد يؤثر على مستواه في الفترة القادمة؛ وهو ما سنحاول أن نستعرضه من ناحيتنا، خلال السطور القادمة..