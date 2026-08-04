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أحمد فرهود

أمريكا أعادته للحياة ولكن: صيف ياسين بونو يشتعل بين "تلميحات العويس وجدل نورا فتحي".. وجمهور الهلال يدفع الثمن

فقرات ومقالات
ياسين بونو
الهلال
المغرب
دوري روشن السعودي

اسم ياسين بونو يسيل الكثير من الحبر في الصيف الحالي..

قبل 3 سنواتٍ من الآن؛ أعلن عملاق الرياض الهلال عن واحدة من أفضل صفقاته في العصر الحديث، وذلك بالتعاقد مع الحارس المغربي ياسين بونو.

بونو لم يُخيب آمال جماهير الهلال، في الموسمين الأولين تحديدًا؛ قبل أن يتراجع مستواه مثل باقي زملائه، في العام الرياضي الماضي 2025-2026.

لكن.. لأن بونو يُصنف كواحد من أفضل حراس العالم، منذ عدة سنوات؛ ففي كل مرة يظن فيها البعض أنه انتهى، ينتفض "أسد الأطلس" من جديد.

وهذا ما شاهدنا في بطولة كأس العالم 2026 بالفعل؛ حيث قدّم بونو مستوى رائع مع منتخب المغرب الأول لكرة القدم، قبل أن يعود الخوف إلى قلوب الهلاليين بشكلٍ كبير.

وعاش الحارس المغربي المخضرم صيفًا مليئًا بالشائعات، الأمر الذي قد يؤثر على مستواه في الفترة القادمة؛ وهو ما سنحاول أن نستعرضه من ناحيتنا، خلال السطور القادمة..

  • Yassine BounouSocial gfx/ Goal Arabia

    كأس العالم.. ياسين بونو يعود للتألُق بعد موسم شاق مع الهلال!

    لم يكن الحارس المغربي ياسين بونو، في أفضل مستوياته مع عملاق الرياض الهلال، خلال العام الرياضي الماضي 2025-2026؛ حيث ظهر أقل بكثير من بداياته، بقميص الفريق الأول لكرة القدم.

    نعم.. بونو أبدع في بطولة كأس العالم للأندية، التي أُقيمت في الولايات المتحدة الأمريكية، صيف عام 2025؛ ولكن هذا الأمر لم يستمر، عندما انطلق الموسم نفسه.

    ولأن كأس العالم يبدو "كلمة السر"؛ فقد عاد الحارس المغربي للتألُق من جديد، وهذه المرة في مونديال المنتخبات 2026.

    وكان بونو أحد أفضل نجوم منتخب المغرب الأول لكرة القدم، في بطولة كأس العالم 2026، التي استضافتها الولايات المتحدة الأمريكية والمكسيك وكندا؛ مع لعبه دورًا كبيرًا في إيصال "أسود الأطلس" إلى ربع النهائي، قبل الخسارة ضد فرنسا.

    أرقام ياسين بونو في كأس العالم 2026:

    - مباريات: 6.

    - أهداف مستقبلة: 6.

    - شباك نظيفة: 2.

    ولا ننسى أنه لولا تألُق بونو ضد فرنسا، في ربع نهائي بطولة كأس العالم 2026؛ كان المنتخب المغربي من الممكن أن يتلقى هزيمة أكبر بكثير من "0-2"، والتي انتهت بها المباراة.

    هُنا.. شعر الجمهور الهلالي بسعادة كبيرة للغاية؛ فاستعادة بونو لأفضل مستوياته الفنية، ستكون بمثابة الصفقة الصيفية الجديدة للفريق الأول.

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  • Al Hilal v Al Taawoun: Saudi Pro LeagueGetty Images Sport

    مستقبل ياسين بونو.. بين الرحيل عن الهلال والتسجيل "آسيويًا"

    واستكمالًا للنقطة سالفة الذكر.. ما أن شعر جمهور عملاق الرياض الهلال بسعادة كبيرة، بعد استعادة الحارس المغربي ياسين بونو أفضل مستوياته؛ إلا وقد تعرضوا لـ"صدمتين" بخصوص هذا النجم الدولي المخضرم، وهما:

    - أولًا: تصريحات بونو؛ التي جدد فيها رغبته باللعب مع نادي ريفر بليت الأرجنتيني.

    - ثانيًا: شائعات الهلال؛ التي تفيد بتفكير مجلس إدارة النادي في تسجيل بونو "آسيويًا" فقط.

    وزاد الحارس الدولي السعودي المخضرم محمد العويس، من مخاوف جمهور الهلال أكثر؛ وذلك فيما يخص تسجيل بونو في "القائمة الآسيوية" فقط، خلال الموسم الرياضي الجديد 2026-2027.

    العويس عاد إلى الهلال صيف العام الحالي؛ وذلك بعدما غادر الفريق الأول لكرة القدم متجهًا إلى نادي العلا، في الموسم الرياضي الماضي 2025-2026.

    وعندما تم سؤال العويس، عن سبب رحيله من الهلال ثم عودته بعد عام فقط؛ قال إنه لم يكن سعيدًا بالجلوس "احتياطيًا"، ولكنه أعاد التفكير في مستقبله مرة أخرى خلال الصيف الحالي.

    هذه التصريحات تفتح الباب أمام بعض التكهُنات؛ بخصوص حصول العويس على وعود من الإدارة الهلالية، فيما يتعلق بمشاركته في مباريات الموسم الجديد.

    لذا يبقى السؤال في النهاية؛ بخصوص هذا الأمر، هو: "هل هذا مؤشر ما على مستقبل بونو مع الهلال؟".

  • Al Hilal v Al Sadd: AFC Champions EliteGetty Images Sport

    الحياة الخاصة.. شائعات علاقة ياسين بونو ونورا فتحي تتزايد ولكن!

    الآن.. لننتقل إلى شائعات حياة الحارس المغربي ياسين بونو "الخاصة"؛ والتي جعلت بعض الإعلاميين يزعمون أنها السبب في تفكير إدارة عملاق الرياض الهلال، بعدم الاعتماد عليه كثيرًا في الموسم الرياضي الجديد 2026-2027.

    هذه الشائعات؛ أفادت بوجود "علاقة عاطفية" بين بونو والفنانة الاستعراضية الكندية من أصول مغربية نورا فتحي، حيث ظهر الثنائي معًا كثيرًا في الفترة الأخيرة.

    نورا وضعت حدًا لهذه الشائعات، خلال ظهورها في برنامج "krisfadeshow"؛ مؤكدة على أنها ترتبط بعلاقة صداقة قوية للغاية، مع بونو.

    وأضافت نورا في تصريحاتها: "بونو شخص رائع، وهو أفضل حارس مرمى في العالم.. نحن صديقان حميمان".

    المثير في الأمر أن نورا تلعثمت، خلال حديثها عن الحارس المغربي المخضرم؛ ما جعل المذيع يمازحها، بالقول: "لماذا أحمر وجهك".

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  • FBL-KSA-HILAL-HAZEMAFP

    كلمة أخيرة.. جمهور الهلال من يدفع الثمن في ملف ياسين بونو الساخن

    الخلاصة من كل ما ذكرناه في السطور الماضية؛ هو أن الحارس المغربي ياسين بونو لم يعش صيفًا هادئًا، رغم تألُقه في بطولة كأس العالم 2026.

    نعم.. صيف بونو شهد الكثير من الشائعات؛ التي تتعلق بمستقبله مع عملاق الرياض الهلال، بالإضافة إلى جدل حياته الخاصة.

    هذا يجعل الجمهور الهلالي يشعر بالخوف، قبل بداية الموسم الرياضي الجديد 2026-2027؛ وذلك سواء استمر بونو أو رحل، على النحو التالي:

    - إذا رحل: قد يواجه الهلال أزمة حقيقية في مركز حراسة المرمى؛ خاصة في ظل تذبذب مستوى محمد العويس، والتراجع الكبير في أداء محمد الربيعي.

    - إذا استمر: قد يتأثر بونو من الأحداث التي عاشها في صيف عام 2026؛ وبالتالي عدم تقديمه أفضل مستوياته مع الفريق الأزرق، في الموسم الجديد.

    وليس أمامنا الآن سوى الانتظار؛ لمعرفة ما يُخبئه القدر لمستقبل ياسين بونو مع فريق الهلال الأول لكرة القدم، خلال الفترة القادمة.

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