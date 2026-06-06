في بروفة مونديالية جادة بين الولايات المتحدة الأمريكية وألمانيا على أرضية ملعب "سولجر فيلد" بشيكاغو، لم تكن النتيجة النهائية هي القصة الوحيدة التي خرجت بها الجماهير. فقد حسمت ألمانيا المواجهة بهدفين لهدف، بأقدام كاي هافيرتس وليروي ساني مقابل هدف لأنتوني روبنسون، لكن الـ 90 دقيقة حملت رسائل أعمق بكثير؛ رسائل عن صاحب أرض يجهز نفسه لمفاجأة الجميع، وضيوف جاؤوا لمحو عقدة استمرت لثماني سنوات.
أمريكا وألمانيا | حصان المونديال الأسود يطل برأسه.. وناجلسمان مطمئن بشأن كابوس روسيا وقطر!
واقعية الماكينات تنتصر
تكتيكياً، جسدت المباراة هذا التباين بين طموح أمريكا وخبرة ألمانيا. الشوط الأول شهد إيقاعاً هجومياً صاخباً من أصحاب الأرض الذين أمطروا الدفاع الألماني بـ 11 تسديدة و8 ركنيات، لكنها اصطدمت بواقعية ألمانية مفرطة اكتفت بأربع تسديدات كانت كفيلة بهز الشباك مبكراً عبر هافيرتس.
ومع انطلاق الشوط الثاني، أظهر ناجلسمان وجه ألمانيا الجديد؛ حيث فرض كماشة تكتيكية خانقة في أول 25 دقيقة، شلّت الحركة الأمريكية تماماً وأوقفت بناء اللعب من الخلف عبر التدخلات المتقدمة الذكية، وهو ما استغله ساني ببراعة لخطف هدف الفوز.
ورغم الانتفاضة الأمريكية المتأخرة في الثلث ساعة الأخير، والتي أسفرت عن خمس تسديدات متتالية، بعد سلسلة التبديلات لتنشيط الدماء، إلا أن الانضباط الدفاعي وتألق الحارس أوليفر بومان أجهضا تلك الصحوة، ليخرج الألمان بانتصار يعزز ثقتهم، ويترك للأمريكان دروساً ثمينة قبل العرس العالمي.
ملامح "الحصان الأسود" تتشكل رغم العثرات
على الرغم من تلقي الولايات المتحدة خسارتها الثالثة في أربع مباريات ودية هذا العام (بعد السقوط العنيف أمام بلجيكا 5-2 ثم البرتغال 2-0)، إلا أن من يقرأ ما بين السطور يدرك أن رجال المدرب ماوريسيو بوتشيتينو يتجهون بخطى ثابتة نحو تشكيل هوية تكتيكية صلبة. البناء الجيد الذي ظهر في الفوز الأخير على السنغال تبلور اليوم في أفكار واضحة: بناء الهجمة من الخلف بثقة، ضغط عالي مزعج، واعتماد على التحولات السريعة.
هذا الأداء الشجاع، رغم الخسارة أمام خصم متمرس، يوحي بأن أمريكا لن تكون مجرد رقم سهل في المونديال، بل إن رأس "الحصان الأسود" بدأ يطل بوضوح. هذا النسق المرتفع سيكون السلاح الأبرز للفريق في المجموعة الرابعة، التي يستهل مبارياتها أمام باراجواي في 13 يونيو، مروراً بصدام أستراليا يوم 19، وصولاً إلى موقعة تركيا الختامية في 26 يونيو.
ناجلسمان يطرد أشباح الخروج المبكر
على الضفة الأخرى، بدا المنتخب الألماني وكأنه قد وجد أخيراً الترياق لعلاج كوابيس الخروج من دور المجموعات التي طاردته في نسختي روسيا 2018 وقطر 2022. "المانشافت" بقيادة يوليان ناجلسمان لم يعد ذلك الفريق الذي يستحوذ بسذاجة ويستقبل أهدافاً سهلة، بل تحول إلى كتيبة شعارها: الاستقرار والصلابة على أرض الملعب، رغم غياب الشراسة الهجومية والتناغم في الثلث الأخير.
هذه الواقعية منحت بطل العالم أربع مرات انتصاره التاسع على التوالي في جميع المسابقات (5 بتصفيات المونديال و4 وديات)، في سلسلة مذهلة بدأت منذ الهزيمة التاريخية أمام سلوفاكيا في سبتمبر 2025.
ناجلسمان، الذي قاد الفريق لرابع دوري الأمم، يدرك أن التأهل من المجموعة الخامسة (أمام كوراساو، كوت ديفوار، والإكوادور) هو مجرد نزهة إجبارية لا تقبل القسمة على اثنين، وأي سيناريو غير الصدارة سيعيد فتح جراح الماضي، بينما يكمن التحدي الحقيقي في الأدوار الإقصائية.
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هافيرتس يحجز مقعده المونديالي
أثبت كاي هافيرتس أنه القطعة الأهم في هجوم المانشافت، حاجزاً مقعده الأساسي في التشكيلة المونديالية بامتياز. خلال 61 دقيقة فقط لعبها أمام أمريكا، أظهر هافيرتس فاعلية هجومية قصوى؛ إذ سجل هدفاً وصنع آخر من تسديدته الوحيدة على المرمى، ولم يكتفِ بذلك، بل كان محطة لعب محورية بدقة تمرير بلغت 88% (منها 3 تمريرات مفتاحية)، إلى جانب التزام دفاعي ملحوظ تجسد في نجاحه بتدخلين من أصل 3 وكسبه 5 مواجهات أرضية. هذا التألق يمثل استمراراً لنجاعته في الوديات، حيث سبق له هز الشباك أيضاً أمام غانا في شهر مارس الماضي رغم مشاركته لشوط واحد فقط.
هذه الحالة الفنية الممتازة لهافيرتس جاءت على حساب نيك فولتمادي، الذي يبدو أنه خسر رهانه في حجز مكان أساسي، واكتفى بمشاهدة موقعة شيكاغو كاملة من مقاعد البدلاء. فرغم الانفجار التهديفي الكبير لفولتمادي في الأمتار الأخيرة من تصفيات كأس العالم، بتسجيله 4 أهداف في آخر 3 مباريات (أمام أيرلندا الشمالية، لوكسمبورج، وسلوفاكيا)، إلا أن هذا البريق خفت تماماً بمجرد بدء مرحلة الوديات. شارك فولتمادي لدقائق متفاوتة أمام سويسرا، غانا، وفنلندا دون أن يترك أي بصمة أو فاعلية هجومية تُذكر، ليُقدم لهافيرتس المركز الأساسي على طبق من ذهب في حسابات يوليان ناجلسمان النهائية.