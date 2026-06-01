Goal.com
مباشرالتذاكر
Arda Guler GOAL ONLYGoal AR
أحمد فرهود

صافرات الإنذار تدوي في أمريكا: مقدونيا تكشف عن "مهمة أردا جولر الخاصة" في كأس العالم 2026.. وثنائي تركي يخطف الأضواء منه تدريجيًا!

فقرات ومقالات
تركيا ضد مقدونيا الشمالية
تركيا
مقدونيا الشمالية
المباريات الودية
أردا جولر
أوركون كوكتشو
كان اوزون
فنتشينزو مونتيلا
كأس العالم

فوز ودي كبير يحمل الكثير من المعاني للأتراك..

بعرض كروي ممتع، وأهداف هزت المدرجات؛ خطف منتخب تركيا الأول لكرة القدم الأضواء، بفوز ودي عريض ضد مقدونيا الشمالية.

منتخب تركيا فاز (4-0) ضد نظيره المقدوني، مساء اليوم الإثنين، استعدادًا للمشاركة في بطولة كأس العالم 2026؛ التي تستضيفها الولايات المتحدة الأمريكية، بالاشتراك مع المكسيك وكندا.

رباعية تركيا في الشباك المقدونية؛ جاءت عن طريق "أوركون كوكتشو، كان أوزون، دنيز جول وباريش ألبير يلماز"، في الدقائق 2 و16 و53 و70 تواليًا.

وأثبت الأتراك للجميع، أن رحلتهم القادمة في البطولة العالمية؛ لن تكون مجرد مشاركة عابرة، بل منافسة حقيقة للوصول إلى أبعد مرحلة ممكنة.

نعم.. الأداء القوي ضد مقدونيا مثّل "إنذارًا مبكرًا"، بل ورسالة صريحة ومباشرة للمنتخب الأمريكي تحديدًا؛ مفاداها أن مواجهة الأتراك، ستكون اختبارًا من العيار الثقيل.

ونحن سنستعرض من ناحيتنا، خلال السطور القادمة؛ أبرز النقاط التي يُمكن الوقوف أمامها، بعد فوز تركيا "الودي" على مقدونيا الشمالية..

  • orkun kokcu besiktas 2026GETTY

    ثنائي تركي يخطف الأضواء تدريجيًا

    عندما نذكر اسم منتخب تركيا الأول لكرة القدم؛ فكل الأنظار تتجه إلى أردا جولر، نجم العملاق الإسباني ريال مدريد.

    لكن.. مؤخرًا بات هُناك لاعب يخطف الأنظار بقوة في صفوف المنتخب التركي؛ وهو أوركون كوكتشو، متوسط ميدان العملاق المحلي بشكتاش.

    كوكتشو يجيد في كل مراكز وسط الميدان تقريبًا؛ ولكنه أصبح يلعب متقدم أكثر مع المنتخب التركي، في الفترة الأخيرة.

    ذلك جعلنا نُشاهد كوكتشو، يساهم في أهداف منتخب تركيا بشكلٍ أكبر، وخاصة في آخر 4 مباريات تحديدًا؛ وذلك على النحو التالي:

    * مباريات: 4.

    * مساهمات تهديفية: 3.

    * أهداف: 1.

    * تمريرات حاسمة: 2.

    ولا ننسى أن هذا اللاعب؛ كان هو صانع الهدف الوحيد في شباك منتخب كوسوفو بنهائي "الملحق"، والذي أهل الأتراك إلى بطولة كأس العالم 2026.

    وواصل أوركون كوكتشو تألُقه "وديًا" ضد منتخب مقدونيا الشمالية؛ حيث سجل الهدف الأول في الفوز (4-0)، استعدادًا للمونديال.

    وإلى جانب هذا اللاعب.. برز كان أوزون، صانع ألعاب نادي آينتراخت فرانكفورت الألماني، البالغ من العمر 20 سنة؛ والذي أبدع مع منتخب تركيا ضد مقدونيا الشمالية، بتسجيله هدف مع تمريرة حاسمة.

    وشكل أوزون ثنائيًا مبهرًا مع كوكتشو في وسط الميدان، نسينا به غياب جولر؛ قبل أن يتم استبدالهما من أرضية الملعب، ومن ثم إقحام أردا في الدقيقة 62

    • إعلان
  • arda guler kenan yildiz turkiyeGETTY

    مهمة خاصة لأردا جولر في كأس العالم 2026

    الآن.. لنتحدث عن النجم التركي الشاب أردا جولر؛ والذي دخل إلى أرضية الملعب ضد منتخب مقدونيا الشمالية، في الدقيقة 62.

    ونحن وقفنا على بعض الحقائق المهمة، بعد ما شاهدناه في الـ28 دقيقة التي لعبها جولر، بمباراة تركيا ومقدونيا الشمالية "الودية"، قبل ظهوره الرسمي في بطولة كأس العالم 2026؛ وذلك على النحو التالي:

    * أولًا: جولر لن يلتزم بمركز محدد؛ حيث سيتم منحه الحرية كاملة للتحرك في العمق والجناحين.

    * ثانيًا: جولر سيكون سلاحًا مهمًا للغاية؛ سواء في التسديد من بعيد أو التمرير للزملاء.

    ووجدنا جولر يحاول التسديد من بعيد، في بعض المناسبات، خلال ودية مقدونيا الشمالية؛ كما أخذ يمرر لزملائه "كرات سحرية"، ومنها ما حدث في لعبة الهدف الرابع.

    وقتها.. جولر مرر كرة رائعة بـ"الكعب"، إلى زميله عرفان خان قهوجي؛ الذي صنع الهدف إلى باريش ألبير يلماز، نجم جلطة سراي التركي.

    إلا أنه يظل على جولر، أن يقلل من اللعب الفردي والمبالغة في الاحتفاظ بالكرات طويلًا، في بعض اللقطات المهمة، خلال مجريات المباريات؛ حيث فعل ذلك ضد المنتخب المقدوني، ما أحبط مجموعة من الفرص الواعدة.

  • Turkiyetff.org

    منتخب تركيا جاهز لبطولة كأس العالم بنسبة 100%

    وبعيدًا عن المستوى الفردي لبعض النجوم، أمثال أردا جولر وأوركون كوكتشو وكان أوزون؛ فإن منتخب تركيا أثبت ضد نظيره مقدونيا الشمالية أنه جاهز بنسبة 100%، لبطولة كأس العالم 2026.

    نعم.. مقدونيا الشمالية ليست مقياسًا كبيرًا للحكم على الأتراك؛ ولكننا وجدنا بعض المؤشرات الإيجابية، على النحو التالي:

    * أولًا: الضغط العالي والجاهزية البدنية.

    * ثانيًا: التنوع الهجومي في العمق والأطراف.

    * ثالثًا: التألُق حتى في دقائق اللعب بدون النجم أردا جولر.

    وهذا يؤكد أن الإيطالي فينشينزو مونتيلا، صنع منظومة تكتيكية مرعبة، بغض النظر عن الأسماء؛ مع ظهور "اللامركزية" بين اللاعبين، التي تدمر دفاعات الخصم.

  • Turkiye

    رسالة قوية من منتخب تركيا إلى أمريكا وفرق مجموعته!

    أخيرًا.. يجب الإشارة إلى أن منتخب تركيا، حقق أكبر فوز في تاريخه ضد مقدونيا الشمالية؛ وذلك خلال المباراة الودية التي أقيمت بينهما، مساء اليوم الإثنين.

    المنتخب التركي لم يستطع الفوز على مقدونيا، بفارق أكثر من هدفين تاريخيًا؛ مثلما فعل في مباراة الـ(2-0)، عام 1994.

    أما أكبر فوز للأتراك عامة، ضد المنتخب المقدوني الشمالي؛ فكان بثلاثة أهداف مقابل اثنين، وذلك في عام 2003.

    كما فشل منتخب تركيا في تحقيق الفوز ضد مقدونيا الشمالية، في آخر مباراتين - تعادل مرة وخسر في أخرى -؛ قبل الفوز في لقاء ليلة الأول من يونيو 2026.

    وبالتالي.. بالفوز (4-0) ضد منتخب دائمًا ما كان يسبب لهم المشاكل؛ يكون الأتراك قد وجهوا رسالة قوية إلى فرق "المجموعة الرابعة"، ببطولة كأس العالم 2026.

    ويتواجد منتخب تركيا في "المجموعة الرابعة" ببطولة كأس العالم؛ إلى جانب كل من الدولة المستضيفة الولايات المتحدة الأمريكية، باراجواي وأستراليا.

    ولن يكون من السهل على منتخب الولايات المتحدة تحديدًا، الفوز على الأتراك؛ حتى ولو كان اللقاء على أرضه ووسط جماهيره.

المباريات الودية
تركيا crest
تركيا
تركيا
فنزويلا crest
فنزويلا
فنزويلا