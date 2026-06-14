بعد أزمة أمريكا .. فيفا يفاجئ الحكم الصومالي أرتان بقرار جديد بشأن مهمته في كأس العالم 2026

في بادرة دعم مهمة، وفقًا لـ«بي بي سي سبورت»، أفادت التقارير بأن الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) قد أكد أن أرتان سيتلقى أجره الكامل عن البطولة بغض النظر عن عدم تمكنه من المشاركة في المباريات.

وفي حين يُدفع رواتب الحكام عادةً بعد انتهاء كأس العالم، فقد تحركت الهيئة العالمية المسؤولة عن إدارة كرة القدم لضمان ألا يتعرض الحكم الصومالي لعقوبة مالية بسبب تعقيدات السفر التي أنهت حلمه قبل الأوان.

وكان أرتان قد وصل إلى فلوريدا وهو يحدوه أمل كبير في تمثيل بلاده على أكبر مسرح كروي. لكن رحلته انتهت مبكراً عندما رفضت السلطات الأمريكية جواز سفره الدبلوماسي وتأشيرته ذات الدخول الواحد، مما أدى إلى ترحيله على الفور.

وعلى الرغم من هذه الظروف المؤسفة، قدم مسؤولو فيفا المساعدة للحكم أثناء ترانزيته في اسطنبول قبل عودته إلى مقديشو.