هدف غوستاف إيساكسن يوقف انطلاقة ميلان نحو صدارة الترتيب. خسر الروسونيري 0-1 في ملعب أوليمبيكو أمام لاتسيو، وكان هدف الدنماركي في الدقيقة 26 من الشوط الأول حاسماً، حيث أبعد فريق أليجري عن إنتر: بالأمس تعادل النيرازوري 1-1 مع أتالانتا، لكن خسارة ميلان جعلتهم يتقدمون بنقطة واحدة على فريق تشيفو الذي يتفوق الآن بـ 8 نقاط على الروسونيري. خسر ميلان بعد فوزين متتاليين على كريمونيزي وفي الديربي مع إنتر، وستكون المباراة القادمة في سان سيرو ضد تورينو، بينما سيلعب إنتر في فلورنسا ضد فريق فانولي.
أمبروسيني بعد مباراة لاتسيو وميلان: "هل الروسونيري مرشحون للفوز بالدوري؟ إنهم أقرب إلى المركز الخامس منهم إلى المركز الأول"
أثناء تحليل مباراة لاتسيو وميلان في استوديوهات DAZN، علق لاعب خط الوسط السابق في ميلان ماسيمو أمبروسيني على خسارة فريق أليجري، التي قد تؤدي إلى خروجه نهائياً من سباق اللقب قائلاً: "ليس من المستحيل إعادة فتح سباق اللقب، لكن بعد ما حدث الليلة، الأمر صعب للغاية بالتأكيد. ميلان، حتى اليوم، أقرب إلى المركز الخامس منه إلى المركز الأول. والآن أكثر من أي وقت مضى، وبغض النظر عن التعليقات والتوقعات، يجب على فريق أليغري الآن التركيز للدفاع عن تأهله إلى دوري أبطال أوروبا المقبل".
