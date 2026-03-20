أليسون يغيب مجدداً بعد تعرض ليفربول لضربة جديدة بسبب الإصابات قبل مواجهة برايتون

مع غياب أليسون، من المتوقع أن يحل جيورجي مامارداشفيلي محله تحت العارضة. ولا يعد اللاعب الدولي الجورجي غريباً على التشكيلة الأساسية هذا الموسم، حيث خاض بالفعل 12 مباراة في جميع المسابقات أثناء تغطية غياب أليسون في فترات الإصابة السابقة.

وكان مامارداشفيلي قد حل محل أليسون سابقاً عندما غاب الأخير عن مباراة الذهاب في دور الـ16 من دوري أبطال أوروبا أمام غالطة سراي. وعلى الرغم من عودة البرازيلي للمباريات اللاحقة ضد توتنهام ومباراة الإياب ضد الفريق التركي، فإن هذه الإصابة الأخيرة تسلط الضوء مجدداً على بديله في مباراة حاسمة بالدوري الإنجليزي الممتاز.