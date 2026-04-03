أليساندرو ديل بييرو يؤيد تعيين أنطونيو كونتي مدربًا لمنتخب إيطاليا للمرة الثانية بعد الهزيمة «المحرجة» في نهائي تصفيات كأس العالم
الاتحاد الإيطالي لكرة القدم في حالة انهيار
انزلقت البنية التحتية لكرة القدم الإيطالية في حالة من الفوضى عقب الغياب التاريخي للمرة الثالثة على التوالي عن كأس العالم، مما أدى إلى الاستقالة الفورية لعدد من كبار مسؤولي الاتحاد الإيطالي لكرة القدم (FIGC). أدت الهزيمة المؤلمة بركلات الترجيح أمام البوسنة والهرسك إلى مطالبة الكثيرين باستقالة المدرب جينارو غاتوزو، في ظل الضغوط الشديدة التي يتعرض لها الاتحاد لتفكيك المشروع الرياضي الحالي. وبينما يستعد عملاق البحر الأبيض المتوسط لقضاء صيف آخر بعيدًا عن الساحة الدولية، تحول التركيز من الملعب إلى إجراء إصلاح شامل لنظام كرة القدم الوطنية.
ديل بييرو يطالب بالإصلاح
في حديثه مع بودكاست "Sky Calcio Unplugged"، قدم ديل بييرو تقييماً لاذعاً لأزمة المنتخب الوطني، معترفاً بالمزيج السام من الغضب وعدم التصديق الذي يحيط حالياً بالمعسكر. وأكد بطل كأس العالم 2006 أن اللوم لا يقع على عاتق فرد واحد فقط داخل الاتحاد. وقال: "لسوء الحظ، ما لاحظته في هذه الأيام هو الكثير من المشاعر السلبية، من الحزن إلى الغضب الذي يظهر جلياً لدى جميعنا ممن سلكنا هذا الطريق، بالإضافة إلى خيبة الأمل وعدم التصديق.
"إن خروجنا من كأس العالم للمرة الثالثة على التوالي أمر محرج أيضًا، ويجب علينا أيضًا النظر إلى كل ما يكمن وراء ذلك. للأسف، نحن بعيدون جدًا عن مستوانا المعتاد. هناك العديد من النقاط التي يجب معالجتها، وليس فقط تلك المتعلقة برئيس الاتحاد الإيطالي لكرة القدم، ولكن يبدو لي أننا اليوم بعيدون جدًا عن الحلول."
كونتي المرشح الأوفر حظاً
مع توقع رحيل غاتوزو عقب كارثة المباريات الفاصلة، برز كونتي باعتباره الشخصية المثالية لمعالجة الثغرات النظامية التي حددها ديل بييرو. ورغم أن المدرب البالغ من العمر 56 عامًا مرتبط بعقد مع نابولي حتى يونيو 2027، فإن سجله السابق الذي يتضمن 14 فوزًا في 24 مباراة مع «الأزوري» يجعله الخيار الأمثل للعودة إلى مقعد المدرب. وفي تعليقه على مدى ملاءمة زميله السابق، أضاف المهاجم الأسطوري: "لديه كل الصفات التي تؤهله ليصبح المدرب الجديد المحتمل؛ ومن الواضح أنه مرشح محتمل".
إصلاح هيكلي يلوح في الأفق
يتعين على الاتحاد الإيطالي لكرة القدم الآن أن يتنقل بحذر عبر حقل ألغام قانوني معقد لضمان التعاقد مع مدرب ذي سجل حافل بالنجاحات مثل كونتي، في الوقت الذي لا يزال فيه الاتحاد يعاني من تداعيات الموجة الأخيرة من الاستقالات البارزة، بما في ذلك استقالة الأيقونة الوطنية جانلويجي بوفون والرئيس غابرييل غرافينا. ويهدد الفشل في تحقيق الاستقرار قبل انطلاق دورة دوري الأمم المقبلة بخطر التعرض لكارثة رابعة على التوالي في التصفيات، وهو سيناريو من شأنه أن يمثل الانهيار النهائي لمكانة كرة القدم الإيطالية.