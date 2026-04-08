أليخاندرو غارناشو على وشك الانتقال في الصيف إلى نادٍ غير متوقع بعد إجراء اتصالات مع جناح تشيلسي
الصراعات في العاصمة
كان انتقال غارناشو إلى تشيلسي يُنظر إليه في البداية على أنه بداية جديدة كان في أمس الحاجة إليها، عقب خلافه المثير للجدل مع روبن أموريم في مانشستر يونايتد. ومع ذلك، فقد انتهت بالتأكيد فترة «الشهر العسل» للجناح في غرب لندن. فقد فشل اللاعب الدولي الأرجنتيني في ترسيخ مكانه بشكل دائم ضمن التشكيلة الأساسية خلال موسم مليء بالتقلبات.
من الناحية الإحصائية، لم يرقَ اللاعب البالغ من العمر 21 عاماً إلى مستوى التوقعات. ورغم أنه سجل ثمانية أهداف وصنع أربعة تمريرات حاسمة في 37 مباراة خاضها مع تشيلسي في جميع المسابقات، إلا أن الجزء الأكبر من هذا العائد جاء في مباريات الكؤوس المحلية. وقد أثار العائد الضئيل المتمثل في هدف واحد فقط في 20 مباراة بالدوري الإنجليزي الممتاز شكوكاً جدية بشأن مدى ملاءمته على المدى الطويل لنادٍ يطمح إلى تحقيق أهداف طموحة.
ريفر بليت يفاجئ الجميع بالتعاقد
في ضوء الصعوبات المستمرة التي يواجهها في ستامفورد بريدج، ظهر نادٍ غير متوقع مهتم بضمه. تشير تقارير واردة من أمريكا الجنوبية إلى أن مدرب ريفر بليت، إدواردو كوديت، قد اتصل مباشرةً بغارناشو لمناقشة إمكانية انتقاله. وتشير هذه الأخبار، التي كشف عنها الصحفي غونزالو كارول من قناة TyC Sports، إلى أن النادي الأرجنتيني العملاق يختبر الموقف لمعرفة ما إذا كان من الممكن التوصل إلى اتفاق بشأن المهاجم البالغ من العمر 21 عامًا.
ويشير التقرير إلى أن تشيلسي سينظر بإيجابية إلى صفقة إعارة لمدة عام واحد، مما يسمح للاعب باستعادة ثقته بنفسه بعيدًا عن المراقبة الشديدة في الدوري الإنجليزي الممتاز.
العوائق التي تحول دون الانتقال
في حين أن أنباء انتقاله إلى ريفر بليت تكتسب زخماً في الأرجنتين، لا تزال هناك عدة عقبات كبيرة. من الناحية المالية، سيشكل راتب الجناح عقبة كبرى أمام أي نادٍ في أمريكا الجنوبية، فضلاً عن المسألة الحساسة المتعلقة بولاءات اللاعب المحلية. وقد صرح غارناشو سابقًا أن عائلته لطالما كانت تشجع بوكا جونيورز، الغريم اللدود لريفر بليت. علاوة على ذلك، من الناحية الرياضية، قد لا يكون الانتقال إلى الدوري الأرجنتيني الدرجة الأولى هو الخطوة التي يحتاجها غارناشو للعودة إلى تشكيلة منتخب الأرجنتين بقيادة ليونيل سكالوني.
سياسة الانتقالات القاسية التي يتبعها نادي تشيلسي
تشير التقارير إلى أن إدارة «البلوز» بدأت تنظر إلى غارناشو من منظور استراتيجيتها التوظيفية الأوسع نطاقاً، والتي تعطي الأولوية لقيمة إعادة البيع المرتفعة والتطور المستمر للفريق. ويبدو أن تشيلسي مستعد بالفعل للاستفادة مالياً من اللاعب البالغ من العمر 21 عاماً، كما أنه منفتح على السماح برحيله. ومن خلال إعلان النادي بوضوح عن استعداده للاستماع إلى العروض، فإنه يعتقد أنه لا يزال بإمكانه استرداد جزء كبير من المبلغ الذي دفعه لمانشستر يونايتد الصيف الماضي، والبالغ 40 مليون جنيه إسترليني. بينما يسعى المسؤولون إلى تحقيق التوازن المالي، يجد غارناشو نفسه عند مفترق طرق في مسيرته. ويبقى أن نرى ما إذا كانت خطوته التالية هي العودة إلى الأرجنتين أو خوض تحدٍ أوروبي مختلف، لكن سياسة "الباب الدوار" في ستامفورد بريدج تعني أن مستقبله مع الفريق الأزرق يزداد غموضاً.