أليخاندرو غارناشو «المحرج» يعترف بذنبه بعد حادثة تورط فيها نجم تشيلسي وسيارته «أودي RS 3»

تصاعدت القضية بعد أن لم يُعرِف الجناح نفسه في البداية باعتباره السائق عندما اتصلت به شرطة مانشستر الكبرى في أكتوبر. ومع ذلك، من خلال ممثليه القانونيين في مكتب محاماة JMW Solicitors، أقر نجم تشيلسي في النهاية بارتكاب الجريمة وقدم اعتذارًا كاملاً للمحكمة.

وفي بيان مقدم إلى محكمة الصلح في ليفربول، وفقًا لبي بي سي، كتب محاموه: "يقر السيد غارناشو بأنه ارتكب جريمة تجاوز الحد الأقصى للسرعة واعترف بارتكاب الجريمة. ويوضح السيد غارناشو أن هذا كان سهواً من جانبه ويعتذر عن الجريمة. ويشعر موكلنا بالحرج لكونه في هذا الموقف حاليًا ويقدم اعتذاره للمحكمة عن جريمة تجاوز السرعة."